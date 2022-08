Carlos Ferro daría vida a Sergio Andrade en bioserie de Gloria Trevi, aseguran

Luego de algún tiempo de no hacer ruido, surge de nuevo la algarabía por la bioserie de la cantante mexicana Gloria Trevi, y tras haberse dicho en noviembre de 2021 que el actor Armando Araiza podría dar vida al temible Sergio Andrade, fundador del clan Trevi-Andrade, hace algunas horas se sabe quien podría ser su colega, el actor Carlos Ferro, quien de vida al también productor musical.

En noviembre de 2021, cuando se dejó ver que el hermano de Raúl 'El Negro' Araiza y meses después que el propio conductor de "Hoy" podrían dar vida a Sergio Andrade, parece que esa idea la han dejado por la paz la productora Carla Estrada y su equipo creativo, quienes se encargarán de recrear esta historia de vida de la cantante regiomontana para estrenarla en los próximos meses.

Pues el Canal de YouTube de Lesly Arellanos ha compartido que el actor Carlos Ferro, protagonista de varias telenovelas como "Caer en Tentación" (2017-2018), "Los Elegidos (2019) o "Fuego Ardiente" (2021), está en la mira de Carla Estrada para que dé vida a este controvertido personaje de la vida real.

De llevarse a cabo este personaje con el histrión de 38 años, cabe mencionar que seria todo un reto de caracterización, pues a decir verdad, no se parecen nada entre sí. Y como lo dijo en su momento Armando Araiza en su cuenta de Twitter, no sólo es un reto físico, sino actoral, pues hay mucho que estudiarle a este personaje tan complejo:

"Interpretar a Sergio Andrade, investigar, estudiar minuciosamente su comportamiento y personalidad, caracterizar, realizar un perfil psicológico y darle vida, es sin duda, un reto lleno de adrenalina, pasión, y realización actoral. ¿No creen?".

Y todo parece indicar que la participación de los hermanos Araiza para dar vida a Sergio Andrade, el hombre que lleva por títulos adjudicados, cantante, pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, escritor, director de cine y representante y de acuerdo al siguiente vídeo, que Carlos Ferro ya se encuentra en pruebas de imagen y demás para convertirse en este icónico personaje mexicano de la vida real que causó estragos en un grupo de jovencitas que querían ser artistas, la década de los 90's.

Y ante estas suposiciones, ya hay quien ha confirmado al actor como el "villagonista" de la bioserie de la cantante regiomontana Gloria Trevi, pero lo cierto es que nad se ha concretado; pues ni Carla Estrada ni el propio actor se han manifestado al respecto.

Será en los próximos meses cuando Carla Estrada de a conocer el elenco completo para esta esperada bioserie.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!