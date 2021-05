Carlos Bonavides arremete contra Laura Bozzo tras ser eliminados de Las Estrellas bailan en Hoy

Tras su eliminación de “Las Estrellas bailan en Hoy“, el actor Carlos Bonavides arremetió contra Laura Bozzo y prácticamente la culpó por el hecho de haber sido sacados de la competencia, después de varias semanas de participación en las que no pudieron afianzarse.

Mientras estaban en la contienda, el popular “Huicho Domínguez" siempre apoyó a su compañera de baile, sin embargo, una vez finalizada su presencia en la sección del matutino de Televisa “Hoy“, no pudo callarse lo que piensa de la popular “señorita Laura”, quién se caracterizó por discutir con los jueces.

Carlos Bonavides lamentó que la conductora de televisión peruana no hubiera hecho caso de los consejos y sugerencias que le dieron los jueces durante el certamen y se la pasara peleando durante “Las Estrellas bailan en Hoy“, donde tuvo roces con Lolita Cortés, Latin Lover, y hasta Andrea Legarreta.

El actor utilizó su cuenta de Tik Tok para compartir un video en el que habló de su eliminación en el concurso de baile y no se calló nada, pues arremetió contra Laura Bozzo, a quien le hizo algunas reclamaciones mediante este medio por no callarse y no saber escuchar.

“Pues en ‘Bailando por las Estrellas en Hoy’ ya nos sacaron a Laura Bozzo y a mí, es que nunca se pudo callar, nunca pudo dejar de gritar, nunca pudo dejar de protestar, y yo que podía hacer más que apoyarla hasta el final“, dijo Carlos Bonavides en el video compartido en su perfil de esta red social.

No obstante, pese a vivir esta situación, el actor señaló que Laura Bozzo merece todo su respeto porque es una dama, sin embargo, le dedicó otras palabras después de que ambos salieran del concurso, pues el público no los quiso salvar los esta vez.

“Para mí es una dama y merece todos mis respetos, hicimos el esfuerzo que quisimos pero el consejo que yo le daría es que para aprender a hablar se necesitan dos años y para aprender a callarse, más de 70“, remató Carlos Bonavides en su video titulado “Aprendiendo a callar”.

Y es que la pareja conformada por Carlos Bonavides y Laura Bozzo nunca fue del agrado de los jueces debido a que sus coreografías no ofrecían demasiado y sus pasos no impresionaban, aunado a que la presentadora de televisión había tenido ya algunos desplantes e incluso no acudió a algunos ensayos.

Asimismo, Laura Bozzo insultó a Lolita Ayala y también arremetió contra Latin Lover, además que también tuvo alguna actitud negativa con Andrea Legarreta, por lo que Galilea Montijo conductora del programa "Hoy" salió en defensa de su compañera y revivió viejas diferencias que tenía con la peruana.