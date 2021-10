Carla Estrada vuelve a Televisa y anuncia casting para bioserie de Gloria Trevi

El año 2009 fue el último que la productora Carla Estrada produjo una telenovela en Televisa, misma que está volviendo a ser transmitida, bajo el título de "Sortilegio" protagonizada por Jacky Bracamontes y William Levy; y tras algunas otras series biográficas realizadas como la de Joan Sebastian, Lupita D'Alessio y Silvia Pinal entre 2016 y 2019, ahora regresa para iniciar con los preparativos de una nueva bioserie, nada más y nada menos que la de la cantante Gloria Trevi, quien ha pasado por grandes adversidades en la vida.

El pasado jueves, la experimentada productora se presentó en el programa "Hoy", para contar sobre algunos detalles de la bioserie, así como para anunciar un casting para poder llevar a cabo la historia; así lo contó:

"Esta historia es historia de lo que pasa diario en México... sabes que en el país el 98.6 % de las violencias sexuales no se denuncian. Entonces, un conjunto de muchachas como Gloria Trevi que han sido juzgadas, prejuzgadas, violentadas y todo... Pues en esta serie no vamos a hablar de eso porque no vamos a poner a cada una de ellas; o sea, hay muchachas que han hablado, algunas han hecho libros y ponen nombres y apellidos... Aquí nosotros vamos a hacer como una revoltura..."

Entre tanto, la productora de telenovelas aclaró que hablarán de los casos de violencia hacia las mujeres y el porqué... ¿Qué te preguntas cuando ves a Gloria Trevi? [respecto al tema], '¿Por qué no te fuiste?', pero ¿Por qué 30 o 40 niñas más no lo hicieron?'... Entonces es un poquito como crear conciencia de que sí tenemos que denunciar, que no debemos tener tanto pudor o miedo a la sociedad, de lo que digan".

"Y bueno, espero que creemos la conciencia en la serie y pues para eso vamos a comenzar a hacer casting, para ver cuántas niñas quisieran ser Gloria, o se parecen o podamos sacar de ahí a todo el elenco, si se puede", contó Carla a Galilea Montijo y Andrea Legarreta la mañana del pasado jueves en el matutino de Televisa.

Por otro lado, Carla Estrada dijo que irá por algunas ciudades de la República Mexicana para buscar a esos talentos, que como Gloria Trevi, fue encontrada en su momento. En la Ciudad de México tienen preparado un casting masivo para el próximo miércoles 27 de octubre y tendrá lugar en Ave. Chapultepec No. 32, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por otro lado, la productora, indicó que ocuparán mujeres de entre 14 o 15 años y hasta 25 o 30, que son las que darán vida a Gloria Trevi en diferentes etapas de su vida. En cuanto al código QR que aparece en la convocatoria, es importante que las chicas lo tomen en cuenta para hacer su pre-registro y posteriormente la producción se pondrá en contacto con las postulantes para indicar fecha, hora y lugar del casting.

Así mismo, los requisitos que son necesarios para asistir al casting son: "Regístrate: 1. Uso obligatorio de cubrebocas, 2. Menores acompañados por un adulto y 3. Registro".

