Cannes homenajeará a Tom Cruise en el estreno de Top Gun: Maverick

Este 2022 regresa a la pantalla grande uno de los grandes clásicos con Tom Cruise como protagonista y en el Festival de Cannes no dejarán pasar la oportunidad de homenajear al actor en la próxima edición, celebrando también el 30 aniversario de la única aparición que ha tenido en el evento.

El homenaje de Cannes coincidirá con el estreno mundial de “Top Gun: Maverick”, protagonizada por Tom Cruise, y está programado para el próximo 18 de mayo, tres décadas después de su presencia en el festival con el filme "Far and Away", del director Ron Howard, indicó la organización en un comunicado.

Esa misma noche de 1992, Tom Cruise entregó la Palma de Oro de esa edición al realizador danés Bille August por su cinta "The Best Intentions". En su homenaje, el intérprete estadounidense mantendrá una conversación en el escenario con el periodista Didier Allouoch y se espera que algunos fragmentos de dicha charla lleguen a la televisión y las redes sociales.

Y esa noche participará en el estreno mundial de "Top Gun: Maverick", la secuela del mítico filme "Top Gun" (1986) que se estrenará comercialmente en Francia el 25 de mayo, dos días antes que en Estados Unidos.

“Strange Game”, el nuevo tema de Mick Jagger para la serie “Slow Horses”

Mick Jagger lanza “Strange Game”, un tema coescrito e interpretado por el vocalista de The Rolling Stones, que es el tema principal de la nueva serie "Slow Horses", protagonizada por Gary Oldman.

“Strange Game” está disponible en todas las plataformas. Su publicación coincide con el estreno de "Slow horses", una de las series más esperadas de esta temporada que llega hoy a Apple TV+ en todo el mundo y que está basada en la serie literaria de Mick Herron.

La serie sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una sede abandonada del MI5, Slough House, y que han acabado allí debido a graves errores de su carrera. Junto a Gary Oldman, el reparto está integrado por Kristen Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cook y Jack Lowden.

El tema, de tintes oscuros, es una melodía que toma referencias de la banda sonora original de la serie, con sonidos contemporáneos y arreglos de piano.

Jagger ha coescrito la canción en colaboración con el compositor de bandas sonoras Oscar Daniel Pemberton, nominado al Oscar en 2021 por su trabajo con Celeste en “Hear My Voice” y recientemente nominado a un BAFTA por "Being The Ricardos".

