Cancelan evento Rafael Amaya y Roberto Tapia tras ser engañados

Luego de algunas presentaciones del tour Los Compadres, Rafael Amaya y Roberto Tapia, se vieron obligados a cancelar de último minuto uno de los eventos debido a que fueron engañados por un empresario.

A través de un comunicado, sin dar muchos detalles de lo sucedido, Rafael Amaya y Roberto Tapia, revelaron que cancelaron la presentación que se llevaría acabo en la Ciudad de Caldwell, Idaho, debido a que se perctaron que el empresario que los contrató para presentar su tour no cumplió con los acuerdos realizados, situación que los obligó a cancelar todo de último momento.

“El evento no se realizó porque el empresario Tony Chávez y su equipo no cumplieron con los acuerdos que se realizaron y nos mintieron desde días atrás, esto no es culpa de nuestro equipo de trabajo ya que los artistas Rafael Amaya y Roberto Tapia llegaron a la Ciudad de Caldwell, Idaho, para su presentación, pero al darnos cuenta que nos habían mentido, se tomó la decisión de cancelar el evento", dice el comunicado enviado por los famosos.

En el comunicado, Rafael Amaya y Roberto Tapia señalaron que "al empresario se le comunicó desde días antes que bajo cualquier mentira el evento sería cancelado, como sucedió”, por lo que no dudaron en advertir a los empresarios que si desacatan los acuerdos harán lo mismo en los futuros eventos, además de recalcar que esté ha sido el primer incidente que han tenido.

“Este es el primer evento cancelado de parte de “Tour los Compadres” todos los eventos anteriores se han llevado a cabo y se seguirán haciendo siempre y cuando los empresarios cumplan con los acuerdos”, advirtieron los famosos en el boletín. Recordemos que Roberto Tapia y Rafael Amaya han fortalecido su lazo de amistad tras convertise en compadres, siendo el protagonista de El Señor de los Cielos, padrino de una de las hijas del cantante.

Además de que Roberto Tapía ha sido uno de las personas que más ha apoyado a Rafael Amaya durante su rehabilitación contra las drogas, adicción que lo llevó a perder su exclusividad con la cadena estadounidense Telemundo, motivo por el que decidió reencontrarse con su público después del proceso a través de la gira Los Compadres.