Camino a la Libertad, un homenaje de Emmanuel Palomares a Ecuador

Luego de su participación como Simón del Monte en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), el actor Emmanuel Palomares se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, pues está a punto de estrenar "Camino a la Libertad" una cinta histórica que retrata el proceso de independencia que se vivió en Guayaquil, Ecuador en los años 1,800's.

Emmanuel Palomares dará vida al cadillo León de Febres Cordero, mientras que la producción cinematográfica, bajo la dirección de Veiky Valdez, quien además de productora del mismo, también está integrada por otros actores que interpretaron a demás caudillos y otros personajes históricos de Ecuador, entre ellos:

Juan Carlos Román como José de Villamil, Cristian Cabrera que interpreta al cacique Álvarez, Efraín Ruales como Gregorio Escobar, Alejandra Paredes en el personaje de Ana Garaycoa de Villamil, Fabo Doja dando vida a José Joaquín de Olmedo, Verónica Pinzón en la piel de Isabelita Morlás, Danilo Rivadeneira (José de Antepara), Diego Murtinho como el capitán Nájera) y Michelle Prendes en el papel de Carmen Arbeláez, entre otros.

León de Febres Cordero y Oberto, personaje al que revive Emmanuel Palomares en este nuevo filme, fue un militar y político conservador venezolano -propiamente como el actor-, que participó en las guerras de independencia hispanoamericanas, en la Revolución de las Reformas y en la Guerra Federal. Tras servir al Imperio español como militar, participó en la independencia de Guayaquil en el bando emancipador (libertador).

El proyecto inició hace siete años (2015) como el revivir de una historia a la que posteriormente se le adaptó un guion y fue tomando forma, tras a realización de una investigación completa por parte de la producción.

También se sabe que el rodaje vio el fin el primer trimestre del 2020, justo antes de que se presentara la pandemia por el Covid-19 y el confinamiento global. Pero eso llevó a retrasar el proyecto en otros sentidos y la parte de la posproducción fue retomada durante el 2021 y terminó el pasado mes de junio.

Su directora y productora general de la cinta, dejó ver que no se había hecho un proyecto tan completo como "Camino a la Libertad" respecto a la historia ecuatoriana por esta razón:

"Hay que decir que no existe la independencia del Ecuador sin la de Guayaquil y al revés. Se había hecho algo de Simón Bolívar y ciertas cosas alusivas a lo de 1820, pero nada completo que encierre la causa independentista de Guayaquil y lo que aquí se planifica y concluye dos años después con la batalla del Pichincha, y en esa transición las luchas que libraron nuestros patriotas con el apoyo de Bolívar y San Martín".

