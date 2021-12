"Caminamos juntos": Andrea Legarreta y todo Hoy apoyan a Galilea Montijo tras suplicar piedad

Luego de que se diera a conocer que el nombre de Galilea Montijo aparecía en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández, en donde la conductora de Televisa es spuestamente relacionada con el narcotráficante Arturo Beltrán Leyva, y después de que la también actriz utilizara sus redes sociales para suplicar piedad ante los ataques que ha recibido, Andrea Legarreta y todo Hoy mostraron su apoyo a la famosa.

Momentos antes de arrancar la emisión Hoy, Andrea Legarreta se tomó unos segundos para reiterar el apoyo a Galilea Montijo luego de verla que se desmoronó durante el en vivo en sus redes sociales tras la polémica en la que está envuelta.

“Antes de arrancar, queremos recordarles que en Hoy somos una familia. Como siempre de la mano, caminamos juntos. Mi Gali estamos contigo hoy y siempre. Te amamos”, expresó Legarreta. Acto seguido, Galilea Montijo pidió la palabra y agradeció todo el apoyo que le han brindado sus compañeros y amigos.

“Gracias por su cariño en las buenas y en las malas. Gracias, gracias, y a veces más en las malas”, dijo Montijo. “Te amamos, ánimo”, gritaron sus demás compañeros. Para concluir el tema, los conductores le dieron un tremendo abrazo a la tapatía como muestra de que caminan juntos.

Pero no todo quedó ahí, ya que más tarde la famosa de 48 años retomó el tema y agradeció nuevamente todo el apoyo, asegurando que era la última vez que hablaría de eso.

“Muchas gracias, sobre todo al público, que bueno no hice más que defender a mi familia. Estoy tratando de defender a mi familia de que no se pise más a mi familia. Yo he dicho que la vida privada de toda la gente, está en lo privado, pero bueno yo siempre tengo que dar la cara. Yo ya no voy a volver a hablar del tema. Siempre he sido una persona que lo único que he hecho es llevarles una sonrisa y de eso se trata, de que a pesar de que estemos en el piso, hay que levantarse. En la vida hay cosas buenas y malas, a veces nos toca. Con la cara en alto. Qué venga alegría. Los quiero mucho”, indicó Galilea Montijo.

Posteriormente Andrea Legarreta compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a Galilea Montijo, misma en la que le reiteró su amistad y le demostró a Galilea Montijo que siempre estará para ella.

"Oye bonita: Te amo!! .Aquí estoy para ti. #Siempre @galileamontijo", escribió la esposa de Erick Rubín junto a la imagen en la que aparece muy sonriente junto a su amiga del alma, Gali.

