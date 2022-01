Camila Rivas alista su regreso a los foros para 'Una Familia de Diez'

Tras despedir del aire la sexta temporada de Una Familia de Diez el año pasado, se confirmó que la familia crecerá en el 2022 con dos nuevas temporadas. Camila Rivas, quien es Victoria en la serie producida y encabezada en su elenco por Jorge Ortiz de Pinedo, confirmó que a mediados de año iniciarán las grabaciones de la séptima y octava temporada.

Lo que el elenco aún no sabe es cuándo volverán a la pantalla chica. "Yo entré a la serie en el 2019 cuando estaba súper chiquita, tenía 10 años. Fue increíble cómo me recibió el elenco. Ahorita ya tengo 13 años", contó Camila Rivas.

El público, comentó, ha visto la transición de su personaje de niña a adolescente y así seguirá ocurriendo en los siguientes capítulos.

Destacó que desde que se integró al programa y a pesar de su edad, Ortiz de Pinedo le dio luz verde para construir su personaje.

Por ejemplo propuso que Victoria luciera un look "dark", además que acuñara suyas algunas frases como "no te vaigas".

Además del crecimiento actoral que le ha permitido Una Familia de Diez, trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano y Carlos Ignacio, por mencionar algunos de sus compañeros, la han dejado una gran enseñanza.

"He crecido en lo artístico y también mentalmente. Me ha funcionado mucho trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo porque es un director increíble y me ha enseñado a ser disciplinada. También he crecido con el apoyo de Lalito (Manzano), quien me ha dado consejos".

"Me ha compartido chistes para que mi personaje los diga en mis diálogos. En general me he llevado muchos tips de todos los actores, por ejemplo no exagerar en mis escenas me lo dijeron desde mi tercer llamado, también a saber modular la voz".

Mientras espera el anuncio de sus primeros llamados para las grabaciones de la séptima y octava temporada del programa de comedia familiar, Camila dedica su tiempo a leer. Este año que inicia la adolescente se propuso retomar el hábito de la lectura.

"Empecé el año leyendo y eso me pone muy feliz. Es una actividad que quería hacer porque lo había dejado y la verdad me gusta mucho. Y les comparto los títulos de los libros que leo con todos mis carnalitos y carnalitas de mis redes sociales", expresó.

En su carta a los Reyes Magos, Camila Rivas les pidió de regalos varios libros que recibió con mucho gusto. Las historias que está leyendo, contó, son de amor y le encantan, por ejemplo "Todo lo que Nunca Fuimos" y "Todo lo que Somos Juntos", pues se declaró fanáticas de las historias románticas.

