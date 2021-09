Camila Cabello deslumbra en el estreno de la cinta "Cinderella"

La cantante y ahora actriz cubana Camila Cabello deslumbró el lunes pasado con su presencia durante el estreno de su versión de la cinta "Cinderella" en Los Ángeles, Estados Unidos, que ha protagonizado para la plataforma Amazon Prime Video y que supone su debut en Hollywood.

La estrella latina lució en la alfombra roja un espectacular vestido de tonos claros y plateados en la parte superior -a juego con el bolso y los pendientes- y con una gran falda negra coronada con unas botas de cuero. Por otro lado, Cabello acudió a la presentación de su película en The Greek Theatre, un histórico y emblemático recinto en Los Ángeles que se utiliza sobre todo para conciertos durante los meses de verano.

La "Cinderella" de Cabello, que aterrizará en Amazon Prime Video el próximo viernes 3 de septiembre, es una cinta musical que actualiza el famoso cuento de la literarura infantil y que ha dirigido Kay Cannon, quien firmó el guion de "Pitch Perfect" (2012) y que se estrenó tras las cámaras con la comedia "Blockers" (2018).

Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan y Billy Porter, quien le da la vuelta al rol típico del Hada Madrina, acompañan a Cabello en el reparto de esta cinta. Con una mirada más moderna y pop al clásico cuento de "Cinderella", en el tráiler de la película se ve a Cabello tratando de salir adelante pese a las dificultades que encuentra en su familia.

"No podríamos estar más emocionados de que nuestros clientes en todo el mundo canten y bailen al ritmo de la versión de Kay Cannon de esta historia clásica", dijo el pasado mayo Jennifer Salke, la máxima responsable de Amazon Studios.

De ascendencia cubana, Cabello comenzó en el mundo de la música con el grupo Fifth Harmony antes de lanzar su carrera en solitario. Por mérito propio, ha lanzado los discos "Camila" (2018), que incluía la canción "Havana"; y "Romance" (2019), que contenía el tema "Señorita" junto a su pareja Shawn Mendes.

Cabello, que tiene 55.6 millones de seguidores en Instagram, presentó a finales de julio "Don't Go Yet", un single de adelanto de su tercer disco, "Familia". "Todo lo que hago refleja mi orgullo de ser una mujer latina y no podría ser de otra forma. Está en mi ADN y en mi entorno", dijo Cabello en una entrevista con Efe cuando presentó su single. EFE

Este martes, la cubana de 24 años, dejó ver su emoción por debutar en Hollywood con su primera cinta, la cual dijo, no puede esperar a que se llegue el 3 de septiembre para su estreno en la plataforma de streaming y bautizó con un particular título:

"It’s not every day that you get to be Cinder-frickin-rella. So proud of this film, can’t wait for you all to see it September 3 on @amazonprimevideo #CinderellaMovie" (No todos los días llegas a ser Cinder-jodidamente-rella. Estoy muy orgullosa de esta película, no puedo esperar a que la vean el 3 de septiembre en @amazonprimevideo #CinderellaMovie)

Con información de CINE / Agencia EFE Los Ángeles / Fotografía Instagram Camila Cabello

