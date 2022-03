A sólo unas horas para la gala de los premios Oscar, Eugenio Derbez vive uno de los momentos más especiales de su carrera artística pues la película “CODA”, de la que forma parte del elenco, se perfila para ser el “caballo negro” de esta edición y va por la sorpresa.

El comediante mexicano de cine y TV interpreta a un profesor de música que motiva a una de sus alumnas, de padres sordomudos, a cumplir su sueño de ser cantante, un personaje muy diferente al que se le suele ver a Eugenio Derbez, quien no esperaba que “CODA” recibiera varias nominaciones en los Oscar.

Ahora, el día tan esperado ha llegado y “CODA” y Eugenio Derbez van por la sorpresa en los premios Oscar y el actor y productor mexicano ha vivido las últimas horas al máximo, compartiendo cada instante con sus seguidores en Instagram y emocionado por formar parte de una producción que se perfila para hacerle frente a “The power of the dog” y pelearle la estatuilla.

La película es una adaptación de la cinta francesa "La familia Bélier", de 2014, y cuenta la historia de una joven con gran talento para el canto, proveniente de una familia con padres sordomudos; el papel del comediante mexicano es el del profesor Bernardo Villalobos, quien es un gran motivador para que la protagonista cumpla su sueño.

“CODA” es dirigida por Sian Heder y logró tres nominaciones a los premios Oscar, entre ellas, Mejor película, en la que se perfila como la contendiente número uno de “The power of the dog”, que es la favorita para llevarse el galardón.

Aunque la cinta en un principio no tenía grandes expectativas para la temporada de premios, la producción fascino en el Festival de Sundance y en las últimas semanas hizo voltear las miradas de todos al ganar los premios de los sindicatos de Actores (SAG), el de productores (PGA), de guionistas (WGA), el de la Sociedad de Casting de América, además del Bafta a Mejor guion adaptado y el Critic´s Choice Awards a Mejor actor de reparto.

En los premios Oscar, “CODA” está nominada a Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor actor de reparto con Troy Kotsur, actor sordo estadounidense que se perfila para quedarse con la estatuilla dorada.

Pese a que esta película no arrancó con grandes expectativas desde su estreno, pues sólo fue exhibida en 100 salas estadounidenses, ha cobrado relevancia y podría ser la ganadora de la noche sobre la favorita “The power of the dog”.

Por su parte, Eugenio Derbez, quien estuvo a punto de rechazar este papel, vive uno de los momentos más importantes de su carrera con un personaje diferente al que tiene acostumbrados a todos, que lo podría catapultar a buscar nuevos retos en Hollywood.

La transmisión de la edición 94 de los premios Oscar para México está programada a partir de las 19 horas por la señal de TV Azteca y TNT.

