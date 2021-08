Bryan Cranston también estará en la cinta que Wes Anderson rodará en España

El actor estadounidense Bryan Cranston, reconocido por la serie "Breaking Bad" (2008-2013), también formará parte del magnífico elenco de la película que Wes Anderson va a rodar en España, aseguró este martes la revista The Hollywood Reporter.

El fichaje de Cranston fue anunciado hoy junto a los de Hope Davis, Jeffrey Wright y Liev Schreiber, unas incorporaciones que redondean el mayúsculo reparto anunciado en los últimos días.

Así, en esta cinta todavía sin título figurarán Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton, Margot Robbie, Adrien Brody y Jason Schwartzman, entre otros.

A mediados de mayo, Javier Martínez, alcalde de Chinchón, una pequeña localidad española situada unos 60 kilómetros al sureste de Madrid, confirmó a Efe que Anderson había decidido rodar ahí su próxima cinta.

A pesar de que la película se realizará en territorio español (su producción ya está en marcha), la trama "no tratará sobre España", adelantó Swinton en unas declaraciones a Variety.

Nominado en siete ocasiones a los Óscar, aunque nunca ha conseguido llevarse la estatuilla, Anderson es un cineasta dueño de una estética absolutamente singular y reconocible y es muy querido especialmente entre el público alternativo.

Este año presentó en el Festival de Cannes su nueva cinta, "The French Dispatch".

La película es un homenaje a Francia, inspirado por la nouvelle vague, que narra tres historias relacionadas con la corresponsalía de una revista estadounidense (similar a The New Yorker) que está al borde de la desaparición.

Benicio del Toro, Léa Seydoux y Adrien Brody protagonizan una sátira del mercantilismo en el arte; Mathieu Amalric, Edward Norton y Steven Yeun, una historia policial, y Timothée Chalamet, Lyna Khoudri y Frances McDormand, un triángulo amoroso en medio de la revolución estudiantil de mayo de 1968.

La sólida y muy original filmografía de Anderson incluye otros títulos muy destacados como "Rushmore" (1998), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007), "Moonrise Kingdom" (2012) y "The Grand Budapest Hotel" (2014). EFE

