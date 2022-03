Brilla Eiza González en Hollywood, no se prueba zapatillas para encajar en proyectos

Al anunciarse el elenco de Lola, Érase Una Vez en 2006, llamó la atención que el peso del papel estelar lo tomaría una actriz que apenas estaba por terminar sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, su nombre: Eiza González, cuya experiencia apenas era en videos musicales, ahora la famosa brilla en Hollywood, en donde no se prueba zapatillas para encajar en proyectos.

"Me siento preparada, con la fuerza de aventarme a trabajar y ponerle todas las ganas a todo. No quiero dudar en nada, sino mostrar decisión en todas mis acciones", afirmó entonces la joven de 16 años que hoy mantiene la misma determinación para brillar en Hollywood.

Su estreno más reciente fue la película Ambulancia, del director Michael Bay, hombre detrás de Armageddon, con la que la mexicana ha hilado una carrera en ascenso. La actriz inició en telenovelas y a Lola... le siguieron el estelar en el programa argentino Sueña Conmigo (2010), donde dio vida a la diva musical Roxy-Pop, para regresar al País en Amores Verdaderos (2012), con Erika Buenfil, Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli.

En 2014, el mismo año que participó en la película Casi Treinta de Alejandro Sugich, Eiza dio el gran paso a Hollywood cuando encantó a Robert Rodriguez, quien adaptó Del Crepúsculo al Amanecer a la televisión; Eiza tuvo a su cargo el papel que Salma Hayek había interpretado.

Ahí empezó la vorágine para la actriz, quien en menos de una década ha logrado presentar un Óscar y encantar a directores como Edgar Wright, que la llevó en 2017 al filme Baby Driver. La también cantante tuvo créditos en Bienvenidos a Marwen (2018), Paradise Hills (2019), Alita: La Última Guerrera (2019) y Love Spreads (2021). Eiza González también ha encontrado espacio en la acción, pues apareció en Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019), Bloodshot (2020) y Godzilla vs. Kong (2021).

En esta última tuvo un rol principal y dejó atrás las épocas donde le ofrecían papeles como latina. "Poco a poco he aprendido que tengo derecho y que me merezco más, y que no porque tenga un certificado de nacimiento o una lengua diferente soy menos capaz. Poco a poco he ido escapando del cliché y puedo decirlo también: no tengo por qué hacer esto o no me lo merezco", afirmó el año pasado al diario El País.

La mexicana hizo doblaje el año pasado en la nueva cinta del caballo Spirit y aparece en los créditos de dos próximas series: Extrapolations, con Tobey Maguire y Marion Cotillard, y The Three-Body Problem, en filmación, de acuerdo a IMDB. Tras demostrar su talento como actriz, González ya no se prueba zapatillas para encajar en proyectos, sino que se los diseña y tiene en planes realizarse como productora.

El año pasado adelantó que había planes de una bioserie de María Félix, aunque abogados en México aseguraron entonces que no había acuerdos que le permitieran hacerlo. Sus huellas. Su debut en Hollywood fue en la adaptación a la TV de "Del Crepúsculo al Amanecer", de Robert Rodriguez.

