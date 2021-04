Bridgerton le dice adiós al Duque de Hastings y las fans lo lamentan

Bridgerton no volverá a ser lo mismo luego que la producción de la serie de Netflix anunciará que Regé-Jean Page, quien interpretó al duque de Hastings, no estará para la segunda temporada, lo cual supone un duro golpe para la historia que enamoró a millones espectadores.

Fue en la cuenta oficial de Instagram de la serie que, muy a modo de Lady Whistledown, dio a conocer que “Simon” ya no formará parte del elenco para la siguiente entrega, y las incógnitas surgieron, inevitablemente, entre las fans, quienes se preguntaron cuál fue la razón de la salida de Regé-Jean Page y qué pasará con la trama.

Hay que recordar que sin este personaje, la protagonista de la primera temporada, Daphne, se quedará sin esposo, muy probablemente viuda, y como madre de un pequeño, por lo que el giro en la historia es inevitable.

“Queridos lectores: Mientras toda la atención se concentra en la búsqueda de la vizcondesa para Anthony Bridgerton, debemos decirle adiós a Regé-Jean Page, quien triunfalmente interpretara al Duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, él siempre será parte de la familia Bridgerton”, comienza el comunicado colgado en redes.

“Daphne seguirá siendo una devota esposa y hermana, ayudando a su hermano a navegar la temporada social y lo que viene con ella. Regresaremos con más intriga y romance de lo que ustedes, mis lectores, podrán soportar”, cerró la misiva firmada por Lady Whistledown y replicada en la cuenta de Instagram de Netflix Latinoamérica.

De cualquier manera, se especulaba que la segunda temporada se centraría ya no en Daphne ni en el Duque de Hastings, sino en los personajes más jóvenes de la trama, quienes entrarán en el juego de la sociedad en la próxima entrega, es decir, serán los “debutantes”.

La noticia sacudió a las y los seguidores de la serie, quienes no se imaginan cómo continuará la historia sin el protagonista masculino de la primera temporada, pues Regé-Jean Page se convirtió en uno de los principales atractivos para el público femenino.

“¡Qué chiste tiene Bridgerton sin ese ‘papucho’? Pésimo servicio”, “No hagan segunda temporada ya”, “Tiene que ser broma”, “Ya se dañó la serie, sin él nunca será lo mismo”, “Noooooo, él era la trama”, “Ya no es el ‘Día de los inocentes’, Netflix”, “¡Quiero que me devuelvan mi dinero!”, “No tiene sentido”, “Bueno, ya no veré la segunda temporada. Gracias, pero no”, son algunos de los comentarios de las fans en la cuenta de Netflix Latinoamérica.

Pese a la salida de Regé-Jean Page, la temporada 2 de Bridgerton sigue en pie y se espera que pronto haya noticias sobre el rodaje y si habrá alguien que entre a sustituir al Duque de Hastings en la trama. Se espera que la segunda entrega esté lista para 2022.