Brandon Peniche traiciona a TV Azteca y regresa a Televisa para protagonizar telenovela

Tres ser confirmado como uno de los protagonistas de la telenovela “Volverte a ver“, Brandon Peniche dio a conocer su salida de TV Azteca y del programa “Venga la alegría” para regresar a Televisa con este nuevo proyecto, anuncio que tomó desprevenidos a los fans del popular matutino.

En redes sociales, algunos seguidores afirman que Brandon Peniche traicionó a TV Azteca para irse a la televisora de San Ángel, aunque es cierto que el actor ha sido de los pocos que ha trabajado en proyectos para ambas empresas en el país, por lo que tiene contactos en las dos.

Ahora, el hijo de Arturo Peniche regresa a Televisa para protagonizar la telenovela que estará a cargo del productor Ignacio Sada, donde además compartirá créditos con Anette Michel, cuyos personajes tendrán una relación muy cercana en el melodrama.

Unas horas antes de que se confirmará el elenco de la telenovela “Volverte a ver“, Brandon Peniche se despidió de sus compañeros de “Venga la alegría” con un emotivo mensaje colgado en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció el tiempo en el que fue uno de los presentadores titulares del programa.

Desde hace tres años, el actor había formado parte del elenco de conductores del matutino de TV Azteca y su salida causó sorpresa entre sus seguidores, sobre todo porque no dio una razón específica del por qué abandonaba la producción, hasta horas después, cuando el creativo Ignacio Sada lo confirmó como uno de los tres protagonistas de su nueva telenovela en Televisa.

“Hoy puedo decir que soy una persona super afortunada por haber estado en un programa tan increíble y hermoso como venga la alegría. Doy gracias a Dios por llevarme en el corazón amigos increíbles, profesionales, generosos, pero sobretodo, buenos seres humanos. Soy bendecido por haber tenido como jefes a personas que adoro y admiro profundamente, que me apoyan e impulsan en todo momento“, escribió Brandon Peniche en Instagram junto con una fotografía en la que aparecen todos los conductores del matutino.

Sobre su nuevo proyecto, el histrión únicamente dedicó unas líneas enigmáticas en el mismo post. “A todas las personas que se preguntan porque me fui, les digo: nunca hay que tener miedo de seguir tus sueños, arriésgate, la vida es muy corta y no te va a esperar. Me voy a buscar mi sueño…”.

La publicación causó reacciones entre los compañeros de Brandon Peniche, quienes se manifestaron con algunos comentarios deseándole éxito, sin embargo, algunos de sus fans hicieron hincapié en que traicionó a TV Azteca para regresar a Televisa como actor.

“Regresas a casa, que padre porque ya se te extraña en las telenovelas“, “¿Por qué no te despediste en el programa?“, “Se fue como las chachas“, “Regresas a las novelas, por eso te vas, te deseo éxito, eres un chico con ángel“, “Esperaba que no fueran ciertos los rumores, pero sí. Hay que perseguir los sueños, sin miedos ni arrepentimientos“, fueron algunos de los comentarios y reacciones que generó la publicación del conductor de TV, quien iniciará las grabaciones de su nueva novela este mismo mes.

