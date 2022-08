Boceto, nueva serie con Mayrín Villanueva y Juan Soler de Canela TV

Luego de figurar en exitosos proyectos como telenovelas, series o películas, un talentoso grupo de actores conforman "Bocetos", una nueva mini serie que tiene un prometedor elenco juvenil que está respaldado por la experiencia de actores como Mayrín Villanueva o Juan Soler, entre otros.

Esto, ante una nueva plataforma de streaming ha llegado al mercado internacional digital y se trata de Canela TV; misma que ha venido con todo para intentar ganar terreno ante los gigantes de las plataformas y como Netflix, ViX+, Amazon Prime Video, Pantaya, Paramount, entre muchas otras.

Y es que, la nueva plataforma que se dio a conocer hace unos días tras anunciar el reality show "Secretos de Villanas" protagonizado por seis reconocidas actrices expertas en el arte de hacer la vida de cuadritos a cualquiera en la telenovelas, y recientemente ha anunciado su nuevo proyecto "Bocetos".

La plataforma creada por latinos para latinos, y tiene un basto contenido en cuanto a series y películas en su catálogo; no obstante, "Bocetos" es su nueva propuesta y ya se ha anunciado abiertamente que actores conforman el melodrama.

El primero de los protagonistas jóvenes es Jason Romo, quien viene de melodramas de televisa como "Los Elegidos" (2019) y "Soltero con Hijas" (2019-2020). La siguiente en la lista es Isidora Vives, quien se dio a conocer con su participación en "Mi Corazón es Tuyo" (2014-2015), posteriormente en "Despertar Contigo" (2016-2017) y últimamente en "Si Nos Dejan" (2021); este 2022 se alista para el estreno de "Mi Secreto". Y el cuadro protagónico lo cierra Alejandra Zaid, que viene de hacer melodramas como "Emperatriz" (2011) o "Falsa Identidad" (2018-20221).

Otros actores consagrados que también tienen un lugar en este proyecto son el argentino Juan Soler, quien además de protagonizar la cinta "La Mejor Navidad" junto a Gaby Spanic este 2022, figura como conductor de "Sale el Sol", el matutino de Imagen TV. También se podrá disfrutar de la actuación de Mayrín Villanueva, quien actualmente protagoniza la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022) de TelevisaUnivisión.

Geraldine Bazán, quien también comparte créditos con Spanic en el mencionado reality show y se alista para volver a la televisión con "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después", también se sumó a esta historia. Otras de las actrices consagradas en el mundo de los melodramas es Sharis Cid, que compartirá créditos con la anterior en el mismo melodrama.

La actriz Mar Contreras, que está confirmada para la telenovela "Cabo" protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa, también es parte del elenco, así como Erika de la Rosa, que recientemente participó en la primera temporada de la serie "Amores que Matan" (2022) de Life Time, Osvaldo de León a quien actualmente se le puede ver al lado de Zamadhi Zendejas en "La Mujer del Diablo" (2022)de ViX+.

También a la actriz juvenil Julia Maqueo que participó en la saga de "Like" y "El Origen de Like, la Leyenda" desde 2018, y por último Adriano Zendejas, quien ha participado en exitosas telenovelas al lado de David Zepeda: "La Fuerza del Destino" (2010-2011), "Abismo de Pasión" (2012) y la bioserie de "Jenni Rivera: Mariposa de Barrio" (2017)-protagonizada por su hermana Zamadhi-.

"Bocetos" retrata la historia de Diego (Jason Romo), un chico cuyo sueño es llegar a ser un ilustrador y que todas las noches dibuja los mejores momentos de su vida para que no se borren de su mente, alma y corazón y los concentra en un cuaderno. Y una de las características de la trama es que transmite el mensaje de que el cambio es lo único constante.

El rodaje de "Bocetos" ya llegó a su fin y el resultado final fueron 6 episodios de esta primera temporada, y la serie se estrenará a fines del mes de octubre en la app de Canela TV.

Los primeros en compartir la primicia de esta nueva propuesta televisiva, fueron el periodista Chema Cortés a través de su sitio de Instagram @noveleandomex y el Canal oficial de YouTube de ADJORI.

