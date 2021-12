Bobby Larios llora al recordar que Juan Osorio lo humilló por Niurka

El actor, productor y bailarín mexicano Bobby Larios recordó en una reciente entrevista del escándalo que protagonizó hace unos años junto a Niurka Marcos luego de que se diera a conocer que eran amantes. El famoso lloró al recordar las humillaciones que tuvo que aguantar de Juan Osorio y la razón por la que fue vetado de Televisa.

Cabe señalar que Bobby Larios y Niurka Marcos se enamoraron cuando ambos eran parte del elenco de la telenovela Velo de Novia, historia producida por Juan Osorio en el 2003, quien ese entonces era pareja de la cubana. Fue durante una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el también empresario recordó lo que pasó y culpó al productor de que lo corrieran de la empresa.

"Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida”, reveló Larios. "Todo, me vetaron por él. Claro que me vetaron por Juan Osorio”, dijo durante la entrevista.

Bobby Larios aseguró que cuando él y Niurka Marcos empezaron a sentirse atraídos fue el propio Juan Osorio quien destapó en público que eran amantes. “De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio… la otra parte es que había muchas cámaras y salió, él, y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’", expresó.

El actor también recordó cuando en una ocasión sufrió una de las peores humillaciones frente a todos, pues el productor de Televisa le cortó el cabello sin razón alguna y lo peor es que tuvo que tragarse su coraje. “Juan Osorio me cortó el cabello una vez, yo estaba sentado. No sabía si responder, si irme a los golpes o qué. Fue una gandallez, al ver a toda la gente, me sentí tan humillado por él”, indicó durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Cabe mencionar que tras el escándalo que protagonizaron Niurka Marcos y Bobby Larios, su amor duró tres años y en el 2006 cada quien decidió ir por rumbos diferentes. “De pronto hacía berrinche y se salía de la casa dos horas, después fueron seis, después se quedó en la casa de su mami y ya la última agarró una maleta y se fue. Le dije: ‘si agarras la maleta, ya aquí la maleta no regresa'", dijo en su momento la cubana.

Actualmente Niurka Marcos tiene una relación con un hombre mucho más joven que ella, mientras que Bobby Larios se casó con la uruguaya, Evelyn Umpierrez, con quien participó en “Inseparables Amor al Límite”.

