Bioserie de Vicente Fernández producida por Juan Osorio ya tiene elenco estelar

Luego que se diera a conocer que el productor Juan Osorio ha hecho una pausa en los melodramas para dedicarse de lleno a producir la bioserie de Don Vicente Fernández, también ha salido a la luz que será el cantante y actor Pablo Montero, quien de vida al 'Charro de Huentitán'.

No obstante, ya se han revelado otros dos actores que interpretarán a importantes integrantes de la familia Fernández como son su esposa Doña Cuquita y Alejandro Fernández, el segundo de sus tres hijos.

Por lo que la producción televisiva ya cuenta con un elenco estelar. A la par del también actor y cantante Jaime Camil, quien está interpretando al máximo exponente de la música vernácula en México, fallecido el pasado 12 de diciembre de 2021, bajo la producción de Caracol TV y Netflix, será Pablo Montero quien de vida al cantante jalisciense en la producción de Juan Osorio para Televisa y Univisión.

Sin embargo, por tratarse de una serie biográfica de un artista tan importante como lo sigue siendo Don Vicente Fernández, la producción de la serie también debe contemplar a otros actores y fue el periodista de espectáculos Jorge Ugalde, quien reveló en el programa "Con Permiso" de Unicable, que será la actriz Iliana Fox de "Imperio de Mentiras" (2020-2021) quien de vida a Doña Cuquita, la matriarca de los Fernández.

Pero no será la única actriz que se sume a la bioserie; pues siendo una producción de Juan Osorio, será su hijo Emilio Osorio Marcos quien interpretará al también actor y cantante Alejandro Fernández alias 'El Potrillo'.

Por otro lado, ha sido el propio productor que renunció a la realización de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa, que compartió en su cuenta de Instagram, un vídeo de las locaciones donde se está rodando "El Hijo del Pueblo", como se llamará la serie biográfica de Vicente Fernández.

Cuya descripción se lee: "Un gran reto", mientras se le escucha decir: "Éste es un momento muy especial para su servidor, quiero decir que estoy emocionado, tengo que darle las gracias a mi casa Televisa por haber creado en mí la responsabilidad de hacer este proyecto tan bonito".

Viéndose incluso, halagado por su novia, la actriz Eva Daniela, con quien asegura que este año se casará, en un mensaje que dice: "Estoy segura que será un éxito amor, un gran reto para el mejor!!! Sin duda alguna todo el público que te apoya valorará este gran proyecto que con tanto amor, trabajo y pasión estás haciendo!".

"El Hijo del Pueblo", llegará a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas el próximo lunes 14 de marzo a las 8:30 pm, en sustitución de "Mi Fortuna es Amarte".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!