Bioserie de María Félix comienza rodaje y Sandra Echeverría será la protagonista

La nueva fusión TelevisaUnivision comenzó este lunes el rodaje de la tan esperada bioserie dedicada a la actriz María Félix, también conocida como 'la Diva del Cine Mexicano', a la que dará vida la cantante y actriz mexicana Sandra Echeverría.

La televisora anunció este lunes algunos primeros detalles sobre la bioserie a través de un comunicado: "La bioserie -con título por definir- comparte detalles acerca de uno de los iconos del cine mexicano que ha marcado a generaciones enteras y que abrió camino para muchas mujeres en el país".

El proyecto será el primer trabajo en formato de serie que contará la vida de la actriz, conocida como 'La Doña', y surge en el marco del aniversario luctuoso número 20 de la famosa actriz, quien murió el 8 de abril de 2002 mientras dormía en Ciudad de México.

"Retratar la vida de una figura emblemática de México y el mundo -una mujer adelantada a su época que rompió estereotipos-, es un reto y una responsabilidad enormes", dijo en el mismo comuniado la productora Carmen Armendáriz, quien lidera esta bioserie que será realizada con un equipo mayormente compuesto por mujeres, según se reveló.

En 2019, Armendáriz había comentado que se encontraba trabajando en la producción de esta historia y desde entonces tenía contemplada a Sandra Echeverría para el papel de Félix debido a que consideraba que la "estructura ósea" de la actriz era similar a la de la diva, originaria del norteño estado de Sonora.

"Su historia sigue vigente en la actualidad, sigue inspirando y empoderando a las mujeres generación tras generación. Estoy orgullosa de producir la primera serie sobre la vida de María Félix que representará fielmente el legado que nos dejó", ahondó Armendáriz.

La serie será dirigida por Mafer Suárez y está escrita por Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez.

La producción de ViX+ Originals -plataforma de "streaming" de TelevisaUnivision- cuenta además con las actuaciones de Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Úrsula Pruneda, Ramon Medina y Helena Rojo.

María de los Ángeles Félix Güereña, quien nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, en el noroccidental estado de Sonora, participó en películas en México, España, Argentina e Italia, convirtiéndose en todo un referente del cine y el arte en el país.

Se le conocía como La Doña a raíz de su personaje de "Doña Bárbara" (1943). Y también le llamaban María Bonita por la canción que le escribió Agustín Lara como regalo de bodas. La actriz falleció el 8 de abril de 2002 a los 88 años de edad. EFE

Con información de MÉXICO SERIES / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Sandra Echeverría

