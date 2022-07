Bioserie de La Doña ya tiene fecha de estreno en ViX+ aunque no será de libre acceso

Lo que hace unos meses se anunciaba, ya está a punto de convertirse en realidad. Y es que con la llegada de la nueva plataforma ViX+ (Plus), también llegan producciones que ya empiezan a emocionar a más de un televidente; entre éstas, la bioserie "María Félix: La Doña". Aunque esta vez, no todo mundo tendrá acceso a esta programación.

Pues Televisa Univisión anunció este jueves, que ViX+ -su nueva plataforma de streaming-, se lanzará y estará disponible en Estados Unidos a partir del próximo 21 de julio. Pero México y otros países de habla hispana en Latinoamérica, también podrán disfrutar de su señal.

En cuanto a la bioserie de la Diva del Cine de Oro Mexicano, que estará protagonizada por Sandra Echeverría, Ximena Romo, Abril Vergara -encarnando a María Félix-, se ha anunciado que para el próximo 21 de julio estarán disponibles los primeros dos episodios; los demás podrán verse uno cada semana.

Televisa Univisión también informó que la bioserie de la diva sonorense (de Sonora, México), está basada en una investigación de tipo periodístico, así como de testimonios de personas que fueron muy cercanas a 'La Doña' -en vida-, título que adquirió en su vida, por sus aires de diva del cine nacional.

Entre ellos figuran su mayordomo Luis Martínez de Anda quien fuera su mano derecha y heredero universal de su fortuna, y quien relata la vida desde sus inicios hasta su fin y el mismo que no se imaginaba que él sería quien terminaría siendo el único heredero de sus riquezas.

El elenco de la bioserie "María Félix: La Doña", está conformado por las tres actrices que personificarán a la fallecida actriz en sus diferentes etapas, empezando por Abril Vergara (en su primera etapa), Ximena Romo (de adolescente y adulta) y Sandra Echeverría, de adulta hasta su muerte.

Otros actores que se sumaron a la serie de Televisa Univisión, son Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Markin López y Helena Rojo que vienen de participar juntos en la telenovela "Te Acuerdas de Mí" (2021), cuya producción estuvo a cargo de Carmen Armendáriz, a quien se le asignó la bioserie de 'La Doña'.

Así como la actriz de cine Ximena Ayala, recordada por su participación en cintas mexicanas como "Perfume de Violetas" (2001) o "El Tamaño Sí Importa" (2016); Úrsula Pruneda de "Las Buenas Hierbas" (2010), "El Sueño de Lú" (2012) o "Alex Winter" (2019) y Ramón Medina que ha brillado en algunas series de streaming o películas del género crimen, suspenso y terror, "La Muchacha que Limpia" (2021) o "karem, la Posesión" del mismo año.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!