Benito Castro a Maribel Guardia: "Esa mujer es un monstruo torneado"

El pasado domingo por la noche se estrenó la serie cómica de Televisa "ALBERTANO Contra los Mostros", que es protagonizada por Ariel Miramontes, mejor conocido Albertano Santa Cruz y entre el elenco figuran actrices como Maribel Guardia y dentro de la trama, Benito Castro dijo sobre ella: "Esa mujer es un monstruo torneado, aunque al fin monstruo'.

Y es que, en el primer capítulo se revela que Maribel Guardia es la villana de la historia de Albertano que lleva por nombre Lola D'Bo, y quien a como dé lugar, quiere comprar el hospicio que lidera el padre Benito -interpretado por Benito Castro-, pues no le interesa tanto el inmueble; lo que quiere es dar con una bruja que vive en ese lugar.

Pues sabe que ella tiene la fórmula mágica para poseer la eterna juventud y belleza; por lo que no le importa dejar desamparados a decenas de adultos que se refugian en ese lugar, así como a unos cuantos niños, además del padre, Albertano y otros importantes integrantes del hospicio.

El padre Benito ve una entrevista de Lola D'Bo en la televisión y se da cuenta de sus malas intensiones, pues no tiene pudor ni respeto por los demás y lo único que quiere es salirse con la suya, pero todos en el hospicio trabajan para reunir dinero para el abogado y tramitar un amparo que los proteja de que la malvada Lola logre sacarlos del lugar.

Un monstruo torneado...

Pues su personaje de villana, contrario a lo que es en la vida real, quiere convencer a las mujeres que quieren lucir bien, que son más efectivos los procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos, que hacer ejercicio y cuidar la salud motivo por el cual, ella luce como tal, como un monstruo torneado e invita al público a la próxima inauguración de su Beauty Center D'Bo Lola (Clínica de Belleza Lola D'Bo).

Y pese que hasta el mismo padre ya ha reconocido su belleza y sabe que ella va por todo, por lo que ha dicho que es un monstruo torneado, hará todo lo posible para que ella no los saque del hospicio y deje sin hogar a tantas personas que ahí viven.

Por otro lado, su maldad llega a tal grado, que ella no ofrece una vida sana al público, sino una vida divertida, aunque dure menos. Y la actriz -fuera de la ficción-, aprovechó su personaje para invitar al público a no perderse "ALBERTANO Contra los Mostros", a través de su cuenta de Instagram, en la que indica que es la mala del cuento: "No te pierdas hoy a las 8 por @canalestrellas @albertanocontralosmostros Les presento a la malvada y superficial Lola D'Bo".

