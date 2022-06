Bárbara de Regil y Zuria Vega presumen proyecto con Salma Hayek

¿Quién podría haberse imaginado que entre actrices como Bárbara de Regil y Zuria Vega, podría haber una conexión alguna con su colega Salma Hayek? Pues hace unos meses, ambas figuras formaron parte del elenco de la cinta "Quiero tu Vida", producción de la celebridad veracruzana (de Veracruz, México) en colaboración con la nueva plataforma de ViX+ de Televisa Univisión, y ambas han presumido su participación en dicho proyecto.

El pasado miércoles, Bárbara de Regil fue abordada por la prensa mexicana y extranjera a la salida de Televisa San Ángel, empresa en la que debutó con la cinta "Quiero tu Vida", y fue cuestionada sobre detalles sobre la prometedora cinta que pronto se verá en las salas de cine en México. La charla fue compartida por el periodista Edén Dorantes.

"La historia... [el actor] Erik Elías es un futbolista y su vida da un giro cómico e inesperado... y mi personaje es una mujer narcisista que sólo piensa en ella, que no es lo que todos creen, que es adicta a las redes [sociales]... No soy yo Bárbara de Regil, es mi personaje -bromea-, pero es una película que no hemos visto aquí en México, está muy padre".

Su roce con Salma Hayek

La actriz más fitness de México, dijo que su interacción con la actriz y productora de series de tv como "Monarca" (2019-2021) de Netflix, había sido muy buena, incluso, que hasta la celebridad "estadounidense" le pidió que le adecuara una rutina de ejercicios. Y aunque dijo que no se la había creado, dijo que el hecho de tener esa conversación con ella, fue como "tocar el cielo".

¿Habrá más proyectos con Televisa?

En cuanto al tema de buscar internacionalizarse como actriz bajo el liderazgo de Salma Hayek, Bárbara de Regil fue contundente y dijo que por lo pronto ya se había dado el gusto de trabajar a su lado y que no busca irse a Hollywood aunque le gustaría, debido a que en sus planes no está el hecho de mudarse a otro país y tocar puertas cuando en México, su público le es muy fiel y además, ella lo único que quiere es trabajar y no tanto traspasar fronteras.

Pero no descartó la posibilidad de que si se le da la oportunidad de irse, sí lo haría. Aunque la protagonista de la telenovela "Parientes a la Fuerza" de Telemundo (2021), dijo que no lo haría por el momento, pues tanto ella como su hija Mar Alexa y su esposo, el abogado Fernando Schoenwald, tienen su vida en México.

Por otro lado, de Regil fue cuestionada sobre si la película de ViX sería el único proyecto que haría con Televisa o si habría más producciones, pero su sonrisa la delató mientras decía "No sé", pues dejó ver que tal vez habría más pero por lo pronto no podría hablar sobre el tema.

"Quiero tu Vida", es una historia que además de Bárbara de Regil, ha unido a estrellas de la televisión como Erik Elías, la también conductora de "Netas Divinas" Natalia Téllez y el actor juvenil Jesús Zavala, de quienes habló muy bien de ellos, así como Zuria Vega, la hija del finado primer actor Gonzalo Vega, quien también habló sobre el proyecto y otros detalles para las cámaras de "Ventaneando", el programa de espectáculos de TV Azteca:

"Ya terminamos de filmar la semana pasada, pues ya sabes ahora con las plataformas que no te dejan contar nada hasta que ya se vaya a estrenar y todo y bueno, pues una producción muy padre, muy contenta de encontrarme con Jorge Colón (el director) otra vez, con él hice mi primer película".

"Y pues es una película que habla un poco también -hablando de 'Network' y hablando de esa película- siempre que... la inmediatez en la que estamos, siempre queremos lo que no tenemos, ¿no?... La película se llama 'Quiero tu Vida' y es como que siempre pensar que lo que tiene el otro, es como mejor que lo que tiene uno, ¿no?".

La razón por la que no ha vuelto a las telenovelas

Desde hace cinco años, Zuria Vega ha rechazado importantes propuestas que se le han puesto sobre la mesa, para interpretar personajes protagónicos en las telenovelas de la televisora de San Ángel, sin embargo, la también protagonista de "La Venganza de las Juanas" (2021) de Netflix, ha dicho que explorar otras plataformas la ha hecho salirse de su zona de confort y ha encontrado su lugar en las mismas, por lo que no piensa volver pronto a los melodramas.

Y auque se sinceró y dijo que su fama se le debe al público de la televisión, Zuria Vega también reveló que no ha llegado la historia con la que decida regresar a los melodramas. Así mismo, contó que en 2021 filmó una película de la que no quiso dar el nombre, pues dijo que no estaba segura si mantendría el mismo y no la quería "regar", además de "¿Y cómo es él?" con Omar Chaparro y Mauricio Ochmann.

Terminando proyectos y empezando nuevos

Y después de finalizar el rodaje de la producción de Salma Hayek, dijo que está por empezar una nueva serie "El Refugio" para Starzplay Pantaya, además de brillar en el teatro con un nuevo look de los años 50's, con la puesta en escena "Network" en la que comparte créditos con Daniel Giménez Cacho.

