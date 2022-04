Así será Lola D'Bo, la villana de Maribel Guardia en Albertano Contra los Mostros

Este domingo y después de tantos compromisos laborales, la actriz Maribel Guardia iniciará una nueva aventura en televisión; se trata del programa cómico "ALBERTANO Contra los Mostros", y así será Lola D'Bo, el personaje de villana con el que la costarricense compartirá créditos con el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz.

Desde hace días, el equipo de actores comandado por la propia Maribel Guardia, el actor que da vida a Albertano Santa Cruz, Benito Castro, José Luis Guarneros 'El Macaco', Olivia Collins, Sergio Lozano, Montserrat Marañón, Paola Fernández, Mariano Soria y Rebeca Duvignau, hicieron la presentación oficial de "ALBERTANO Contra los Mostros" a los medios de comunicación a través de YouTube y por Facebook.

Y ya se han podido ver los personajes y las caracterizaciones de algunos de ellos quedarán vida a los más escabrosos como una bruja que estará interpretada por la guapa actriz Olivia Collins o la villana que hará Maribel Guardia.

En este nuevo proyecto en televisión que se estrenará mucho antes e "Corona de Esperanzas" que es la segunda parte y continuación de "Corona de Lágrimas" (2012) -telenovela en la que también participa-, Maribel Guardia dará vida a una villana de nombre Lola D'Bo y será una empresaria sin edad definida, según se puede leer en una foto compartida por la propia costarricense.

"Lola D'Bo, interpretada por @maribelguardia, es una guapa empresaria de edad indefinida. Luce muy joven y siempre muy bien vestida. Estreno domingo 17 de abril 8:00 pm, por @Canal_Estrellas", se lee en la descripción de la postal en la que la actriz luce con una caracterización de mujer mayor.

La historia trata de una bruja (Collins) que quiere ser joven y hermosa por siempre, pero la desconsiderada empresaria (Guardia), querrá lo mismo, por lo que pondrán en peligro el corazón de un hombre mestizo muy noble e inocente, pues querrán ofrendar el corazón de éste para poder conseguir su objetivo.

Por otro lado, la actriz compartió el tráiler de "ALBERTANO Contra los Mostros" a través de su cuenta de Instagram y así lucen los personajes, cuya descripción enuncia: "No te lo pierdas este #domingo @albertanocontralosmostros @canalestrellas Te va a encantar".

Será a partir de este domingo 17 de abril que se podrá disfrutar de la serie cómica de Televisa a las 8:00 pm por el Canal de las Estrellas... ¡No te lo pierdas!

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!