Así se vivió la octava gala de Quién es la Máscara; Androide eliminada

Seis personajes eran los que quedaban desde inicio y hasta el final del programa "¿Quién es la Máscara?" y durante la octava gala del reality show, los investigadores como Yuri, Juanpa Zurita, Mónica Huarte y Carlos Rivera, pusieron la carne al asador para seguir apostando por los famosos que están debajo de las máscaras de los coloridos personajes; en esta ocasión, Androide tuvo que quitarse la máscara, pues fue el personaje eliminado de la noche.

Adrián Uribe -conductor del programa con el secreto mejor guardado de la televisión-, dio inicio al primer triple combate en el que los personajes como Androide, Carnívora y La Hueva, dieron un poco más de pistas en una dinámica bajo el nombre de "Pláticas Enmascaradas", en la que incluso ellos tuvieron contacto entre ellos -levantando un poco de polémica- así como con viejos personajes como Hormiga Reina y Sapo.

El primero en enamorar con su voz a los presentes en el foro, fue Androide a ritmo de "Titanium" de David Guetta ft. Sia.; y aunque su personaje es un robot, Perezoso dijo que en realidad es 'una salvaje' y acertó. Entre las pistas que Androide dio, figura la frase: "No tengas miedo de soñar en grande", dicha por una famosa y exitosa actriz mexicana como lo es Salma Hayek.

Posteriormente llegó Carnívora a seducir con sus tres bocas y su voz tras interpretar "Oye" de Beyonce, dejando todo en el escenario de "¿Quién es la Máscara?"... Las apuestas más evidentes apuntan a que Carnívora es Tatiana o Alicia Villarreal, dos de las cantantes más conocidas del mundo de la farándula en México, originarias ambas del estado de Nuevo León.

El tercero en aparecerse en el escenario con toda la energía cantando y bailando "Watermelon Sugar" del cantante británico Harry Styles fue La Hueva, quien sigue enamorando al público, a los fanáticos en redes sociales y por supuesto al panel de investigadores; muchos apuestan a que debajo de la máscara de La Hueva, está Emilio Osorio.

Al terminar el primer triple combate, llegó nuevamente a la pista del escenario el personaje extra que se conoce como Hombre de Piedra pero que en realidad es mujer y todo parece indicar que es una excelente cantante, pues tuvo un mano a mano con Perezoso con el que enamoró a su público con el romanticismo de "Hoy tengo ganas de ti" de Alejandro Fernández y Christina Aguilera.

La decisión del panel de investigadores cambió el rumbo de los personajes cuando salvaron a Carnívora, quien se convirtió en la primera semifinalista. Mientras tanto el público quiso seguir viendo actuar al tierno personaje de "La Hueva" -siendo el segundo de la noche sin tener que preocuparse por descubrir su identidad-; por lo que Androide quedaba en zona de riesgo, pero no se sabría sino hasta terminar el segundo combate de la noche para saber si ella sería la desenmascarada.

El segundo triple combate del reality show de Televisa daba inicio a la mitad del programa y Perezoso demostró su capacidad vocal al interpretar el tema rockero "Rebel Yell" de Billy Idol. Entre sus pistas y su personalidad relajada, dijo que podía ser rock star (estrella de rock) fuera de los escenarios.

Las apuestas sobre la verdadera identidad de Perezoso están a favor de Beto Cuevas del chileno "La Ley", Álex Fernández Jr. y Yahir, aunque el público en redes sociales se inclina asegurar que debajo de la máscara del personaje más lento de la tercera temporada es Erik Rubín.

El quinto personaje de la noche en subir al escenario y segundo del también segundo triple combate fue Apache, quien maravilló de nuevo a los investigadores y al público presente cuando cantó a ritmo de reguetón "Chica Ideal" de Sebastián Yatra; y por si fuera poco el favoritismo que los investigadores tienen por él, todavía dejó claro que "amarse entre unos y otros", es la mejor opción para seguir creciendo y viviendo en armonía.

Por su parte, Gitana, quien demás de hacer desvariar al público, con sus voces y acentos como colombiana o como gente de barrio (de México) movió las caderas a ritmo de "Hips Don't Lie" de Shakira; lo que hizo dudar aún más a los investigadores sobre qué famosa se puede encontrar debajo de la zorra llamada Gitana, quien fue la última participante de la noche.

Al terminar la actuación de la segunda tercia de la noche, Yuri -en representación de los cuatro investigadores-, dijo que se inclinaban por salvar a Apache, que se convertía en el tercer semifinalista del reality show a pocas semanas de llegar a la final. Por su parte, el público salvó a Gitana, motivo por el que Perezoso era el segundo personaje en caer en la zona de riesgo.

Sin duelo ni alguna otra dinámica, el público se decidió por seguir viendo actuar a Perezoso, razón suficiente por la que Androide tuvo que quitarse la máscara. Androide resultó ser la actriz y cantante Sandra Echeverría quien dio varias pistas de las películas y otrs producciones en las que ha participado.

