Así se veía Rafael Amaya en Salomé, antes de ser El Señor de los Cielos

Queda claro que el proyecto que internacionalizó a Rafael Amaya, fue su majestuoso personaje de Aurelio Casillas en la serie El señor de los Cielos de Telemundo. El actor ya había sido parte de otros proyectos de Televisa antes de convertirse en El Señor de los CIelos, como la novela Salomé. Un éxito melodrama en el que tuvo la oportunidadd de estar al lado de la fallecida actriz, Edith González y el actor, Guy Ecker.

Y aunque no fue la novela en la que debutó como actor, ya que lo hizo en La casa en la playa, en e año 2000, donde le dio vida al personaje de Romualdo Reyes, fue una de sus participaciones más recordadas. Un año después de su debut, Rafael Amaya le dio vida a José Julián Lavalle / José Julián Montesino Quiñones, en Salomé, siendo este el hijo de los protagonistas.

Rafael Amaya apenas era un jovencito cuando le dio vida al personaje de José Julián, pues tenía 23 años, sin embargo, el actor ya gozaba de un gran físico. Su altura, sus ojos, musculatura y talento llevaron al actor a convertirse en el favorito de muchos. El actor decidió darse a conocer más por lo que dejó Televisa y en año 2010 firmó la exlusividad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo.

Una vez estando en Telemundo a Rafael Amaya le llovieron oportunidades. La primera de ella fue en la serie Alguien te mira, junto a Danna García y Christian Meier. De ahí protagonizó junto a la actriz mexicana, Kate del Castillo, la exitosa serie La Reina del Sur. Y antes de convertirse en una de las estrellae de Telemundo, Rafael Amaya viajó a España para formar parte del proyecto Doctor Mateo, en donde personificó a un sacerdote convencional.

Pero sin duda, el personaje que internacionalizó y lo hizo llegar a la cima a Rafael Amaya fue Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que el actor, según sus declaraciones no pudo controlar el éxito y se refugió en las drogas y el alcohol, hasta el punto de perder todo; su trabajo, familia, dinero y amigos.

Fue en el 2019 cuando Telemunddo anunció que rompe contrato con el protagonista de El Señor de los cielos, sin especificar a que se debió el despido pero la empresa no descartó volver a trabajar con el actor. Con la ausencia del actor en el ojo público surgieron un sinfín de especulaciones sobre el estado de salud de Rafael Amaya.

Y recientemente el actor abrió su corazón durante una entrevista exclusiva con la revista People en Español. Rafael señaló que tuvo una vida de excesos y perdió muchas cosas al verse sumergido en el alcohol y grogas.

"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. No quería ningún tipo de compromiso ni conmigo ni con ninguna pareja ni con trabajo ni con nada. Las drogas son la muerte”, confiesó el actor.

Rafael Amaya reconoció que el impacto de la fama lo llevó a hacer muchas cosas. “Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción. Soy un ser humano, no soy un robot.”, dijo el actor. El famoso también confesó que durante meses viajó por Europa y América, siempre cubriendo su rostro para evitar ser reconocido.

"Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también", expresó. Cuando Amaya tocó fondo decidió pedir ayuda a su amigo y compadre, Roberto Tapia, a su hermana Fátima y a su mánager para que lo ayudaran a salir del hoyo.

Fue el propio Julio César Chávez quien compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que aparecía El Señor de los Cielos, por lo que se confirmó que el actor estuvo internado en un centro de rehabilitación del ex boxeador profesional.

“No sabía que alrededor de mí tenía gente tan hermosa, había gente que me quería tanto y me apreciaba. Estaba ciego, estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción y ahora siento que me quitaron la venda de los ojos y estoy profundamente agradecido con todas las personas y con Dios”, agradeció el artista.

Amaya contó durante la entrevista que continúa en rehabilitación, sin embargo, decidió compartir su testimonio para que las personas que se encuentran en está situación pidan ayuda.

“Siento que renací. Tengo fe, tengo amor, esperanza, y planes”, afirmó el actor.

