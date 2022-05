Así se veía Livia Brito como Maribel Guardia en en bioserie de Joan Sebastian

Después de sus primeras cuatro telenovelas en México como protagonista o personaje secundario, la actriz Livia Brito fue elegida por la productora Carla Estrada para interpretar en ficción a la actriz Maribel Guardia, en la bioserie "Por siempre Joan Sebastian" (2016) del finado cantante Joan Sebastian y así lucía la cubana.

Pero Carla Estrada habría puesto los ojos en ella única y exclusivamente para dar vida Maribel Guardia, quien fuera una de las parejas que tuvo el llamado "Rey del Jaripeo", con quien la costarricense tuvo un hijo (Julián Figueroa), luego de pasar varios años al lado del cantante.

"Por siempre Joan Sebastian", estuvo protagonizada por José Manuel Figueroa interpretando a Joan Sebastian en su etapa adulta y Julián Figueroa en su etapa joven; las participaciones co-protagónicas estuvieron a cargo de Arcelia Ramírez, Irán Castillo y por supuesto, la cubana Livia Brito. La tele serie también marcó el regreso a la televisión de Lumi Cavazos y contó con la participación de los primeros actores Zaide Silvia Gutiérrez y Adalberto Parra.

Cabe señalar que en el medio del espectáculo hay pocas actrices o famosas que opten por lucir una imagen con el cabello oscuro y nunca hayan decidido cambiar su personalidad radicalmente de castañas rubias.

Y Maribel Guarida es una de ellas y para interpretarla en la ficción, adoptando su personalidad de la realidad, dado que su imagen se utilizó en la bioserie para retratar los detalles más importantes del la vida del cantante, la actriz cubana Livia Brito fue quien más se parecía a su colega, gracias a su personalidad, pues hasta parece que tuvieran los mismos gustos, porque el mismo cuerpazo, es un hecho que sí lo tienen.

Sólo que para dar vida a quien fuera una de las esposas de Joan Sebastian 'el poeta del pueblo', no se utilizó el nombre verdadero de la costarricense, por lo tanto, Livia Brito llevó el nombre Maricruz Guardia. Pero eso no fue un impedimento para que la cubana se luciera ante las cámaras e interactuara con otros actores para mostrar lo más apegado a la realidad, cómo fue la relación de Maribel Guardia con Joan Sebastian.

Y en cuanto a su imagen, Livia Brito apareció vistiendo y luciendo los atuendos, peinados y maquillajes que la costarricense acostumbraba en aquella época, hace ya algunos ayeres. La cola de caballo, el fleco en la frente que enmarcaba su rostro y una trenza gruesa alrededor de la coleta, eran los elementos más característicos que la cubana tuvo que adoptar para dar vida a su colega y amiga Maribel Guardia.

En redes sociales, basta con escribir el título de la serie de Joan Sebastian para ver cientos de imágenes de Livia Brito y de casi todo el elenco que figuró en la producción de Carla Estrada para Televisa, pero en YouTube, circula un vídeo de cuando se está grabando en ficción, una escena de la telenovela "Tú y Yo" (1997) que protagonizaron Maribel Guardia y Joan Sebastian, con la participación de Arlet Terán (Ivette Morán en la telenovela) -interpretada por Jéssica Decote-, la actriz que interpretó a la villana de la historia y por la que la costarricense decidió terminar su relación con el cantante.

Aquí puedes ver cómo lucía Livia Brito como Maricruz Guardia al lado de José Manuel Figueroa (Joan Sebastian) y Jéssica Decote (Ivette Morán) en un vídeo compartido por el canal Tlnovelas.

