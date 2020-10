Así respondió Andrea Legarreta a declaraciones de Alfredo Adame

La situación de rivalidad encabezada por el polémico actor Alfredo Adame contra Andrea Legarreta, no es nueva. Y recientemente el actor continuó haciendo declaraciones que involucran a la conductora de "Hoy", conocido programa de tv de Televisa.

Hace unos dias, Alfredo dijo que si llega a quedarse como productor del matutino -ante la supuesta salida de Magda Rodríguez-, de inmediato eliminaría del proyecto a Legarreta, quedándose sólo con Raúl Araiza y Galilea Montijo.

Ante dicha situación, medios mexicanos y extranjeros entrevistaron a Andrea para saber su opinión sobre lo dicho por Adame, a lo que la esposa de Erik Rubín contestó radicalmente:

"Esa persona no existe para mí. Así me insistan, no voy a hablar de él... Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quien sabe. Pero yo no voy hablar".