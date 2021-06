Así recibió Carmen Aub a Rafael Amaya en su regreso a Telemundo

Tras la increíble noticia del regreso de Rafael Amaya a la televisión muchos famosos le han dado una calidad bienvenida al actor que dio vida al personaje de Aurelio Casillas en la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los cielos, una de ellos ha sido Carmen Aub, quien tuvo la oportunidad de trabajar junto al actor, precisamente en está serie que lo lanzó al famoso al estrellato a nivel internacional.

Recordemos que Carmen Aub le dio vida al personaje de Rutila Casillas, hija mayor del narcotraficante en El Señor de los cielos, por lo que los artistas forjaron una gran amistad, tal y como lo dejó ver la actriz mexicana de 31 años al darle una emotiva bienvenida a Rafael Amaya tras su regreso a la televisión.

Fue durante su visita al programa Hoy Día que Carmen Aub sostuvo una pequeña conversación con Rafael Amaya en donde no pudo ocultar su emoción al enterarse que el histrión de 44 años participará en la serie Malverde: El santo patrón, por lo que no dudó en brindarle una emotivas palabras.

“Rafa, la emoción que yo siento en este momento es enorme (…) No tengo palabras para expresar lo mucho que te admiro, lo mucho que te respeto, el gusto que me da saber que estás de regreso”, expresó la joven actriz que trabajó con el artista que también ha sido parte de los melodramas de Televisa.

Aub también aprovechó las cámaras de Hoy Día para prometerle a El señor de los cielos que estará al pendiente de todos los proyectos que realice, además de enviarle un caluroso abrazo y asegurar que el actor va con todo. “Espero dártelo pronto en persona. Vamos con todo Rafita, te quiero muchísimo, felicidades”, señaló Aub.

Como era de esperarse Rafael Amaya agradeció las palabras de las joven actriz y de igual forma le manifestó que el cariño era mutuo. Por otra parte, el actor confesó que se encuentra muy nervioso en su regreso a la televisión luego de estar alejado por más de dos años tras perder su empleo tras no saber cómo manejar la fama, tiempo en el que tomó terapia de rehabilitación para salir victorioso del mundo de las drogas.

“Me siento muy contento, muy agradecido con Telemundo por esta segunda oportunidad, otra oportunidad y pues estar en buenos proyectos, ahora voy a estar en ‘Malverde’, es una participación especial, corta, pero estoy muy muy agradecido, me siento muy contento y emocionado, un poco nervioso también, todavía no conozco las instalaciones, no estoy muy empapado todavía de la historia en general, porque todo esto ha sucedido... se ha venido como una avalancha, estoy muy emocionado, pero como siempre agarrando el toro por los cuernos”, fueron las primeras palabras del actor durante su visita a Hoy día.

Además, Rafael Amaya señaló que tras esté difícil episodio en su vida, volvió a nacer y resurgir de las cenizas. “Estoy muy agradecido con Dios, todo esto no es casualidad, el tiempo de Dios es perfecto y el del hombre es imperfecto y eso lo tengo clarísimo, antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de mal estaba mi situación (...) acabo de recuperar mi cuenta de Twitter, acabo de recuperar mi cuenta de Facebook, hasta mi INE, estoy recuperando mi vida también y a mis amigos. Hoy por hoy me hace más fuerte, hoy por hoy nazco y resurjo de las cenizas”.”.