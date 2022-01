Así reaccionó Carmen Muñoz tras estar frente a Galilea Montijo en Hoy

El pasado mes de noviembre Galilea Montijo generó tremenda polémica al asegurar que no conocía a Carmen Muñoz , por lo que ahora la ex conductora de Tv Azteca rompió el silencio y así reaccionó sobre los cuestionamientos a que tiene una mala relación con la carismática conductora de Hoy.

A las afueras de su nueva casa, Televisa, Carmen Muñoz fue abordada por algunos reporteros, quienes rápidamente le preguntaron si su participación en el matutino será permanente. “No, solamente estuve como conductora invitada”, expresó la ex conductora de Al Extremo.

En cuanto a si existe una mala relación con algunos conductores de Hoy, especialmente con Galilea Montijo, a quien tuvo frente a frente y quien hace unos meses dijo a reporteros que no la conocía, la presentadora de televisión aseguró que en su visita al foro de Hoy tuvo un trato increíble, pues todos se portaron muy bien.

Lee también: Desde la playa, Ximena Duque enmudece al posar con diminuto bañador

“No, para nada, la verdad es que me recibieron increíblemente con mucha calidez, y la pasé muy bien, me divertí muchísimo en Hoy, y me recibió Gali muy, muy bien”, expresó Carmen Muñoz, descartando todo tipo de rumores que circulan desde hace tiempo. Finalmente, la presentadora de 47 años desestimó los memes que comenzaron a circular sobre la polémica declaración de Galilea Montijo, respecto a que no la conocía.

"Mira, te lo juro por Dios, cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico porque, van a decir que: ‘Que payasa esta, que no ve a los de Venga la Al…’, no los veo, porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho… no ubico absolutamente a nadie, más que quienes saben que son mis amigas”, dijo Galilea Montijo en su momento a lo que la ex presentadora de Tv Azteca manifestó:

“Después lo platicamos y dice ‘yo alguna vez te vi aquí, pero traías el pelo largo’… 16 años, ¡bueno!, uno cambia muchísimo, entonces a veces no ubicas a la gente o a lo mejor no te acuerdas. Yo no la conocía personalmente, ahora ya tuve el gusto de conocerla y la verdad muy buena relación, muy padre”, remató Muñoz.

Lee también: Tras desplante, Belinda celebra pre cumpleaños de Christian Nodal con romántico detalle

Cabe mencionar que fue en el mes de noviembre cuando comenzó a circular que Carmen Muñoz quedaba fuera de Tv Azteca, sin embargo, fue la líder de Ventaneando, Pati Chapoy quien confirmó la noticia y reveló las supuestas razones por las que la presentadora dejaba la televisora.

“Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, dijo la titular del vespertino. Pero momentos después confirmó que ya no sería parte de la televisora de Ajusco.

“Ella regresó y tomó la información de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba”, reveló Chapoy.

Síguenos en