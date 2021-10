Así promociona Telemundo regreso de Rafael Amaya a la televisión

Hace unos meses, Rafael Amaya anunciaba su regreso a la televisión con un nuevo acuerdo con Telemundo, en el que se daría su retorno a los sets antes de que finalizara el presente año y ahora el momento de volver a verlo en la pantalla chica está muy cerca.

Desde que se confirmó su participación en “Malverde: El Santo Patrón”, se filtraron algunas fotografías del actor mexicano caracterizado como Teo Valenzuela, su personaje en esta ficción protagonizada por Pedro Fernández y Carolina Miranda, pero ahora Telemundo ha comenzado a promocionar en video su regreso a la TV.

Tras el estreno de “Malverde: El Santo Patrón” el pasado 28 de septiembre, los fans de Rafael Amaya se han preguntado en qué momento aparecerá el actor en escena y la espera podría acabar en cualquier momento pues así promociona Telemundo el regreso del histrión a la televisión.

Lee también: ‘Football is life’: Cristo Fernández y el corazón mexicano de Ted Lasso

En redes sociales como Instagram y YouTube, la televisora estadounidense ha lanzado un video en el que aparece la silueta difuminada de Rafael Amaya de espaldas o con planos en los que no se observa su rostro pero sí su atuendo, mientras se encuentra en acción.

En las imágenes, el actor luce una gabardina en color oscuro y un sombrero, además de botas, un pañuelo y empuña un arma pues así lo exige su personaje de Teo Valenzuela, un bandolero que entabla una amistad con Jesús Malverde, con quien tiene cierta afinidad.

Lee también: Amor en custodia tumba a Ventaneando; el programa será reemplazado

“¿Estás listo para el regreso del año?”, es la leyenda que se lee en el breve promocional, el cual también fue compartido por Rafael Amaya en su cuenta oficial de Instagram, emocionado por su regreso a la televisión con esta participación especial, donde interpreta a un personaje diferente al popular Aurelio Casillas.

“¡La tienen que ver! ¡Que no te la cuenten! @malverdelaserie”, escribió el sonorense, desatando una serie de comentarios entres sus seguidores en la red social de la camarita, donde le demuestran su apoyo, aunque muchos le recordaron a “El Señor de los Cielos”.

“¡Por fin! Ya quiero que salgas en ‘Malverde’, está buenísima, y por favor, estamos esperando la temporada 8 de ‘El Señor de los Cielos’, pero obvio si no es contigo, no tiene sentido”, “Lo que se aproxima no está escrito .¡Vamos ‘TEO’!”, “Casi pensé que era ‘El Señor de los Cielos…”, “Muchos éxitos, Rafael”, “Tú tranquilo y yo nervioso. Arre con la que barre, Teo Valenzuela”, “Eres el mejor”, “Te super va ese estilo de ‘Malverde’”, fueron algunos de los comentarios.

La aparición “tardía” de Rafael Amaya en la serie de Telemundo se debió a que originalmente su personaje no formaba parte de la trama y se incorporó cuando el actor firmó nuevo contrato con la empresa, por lo que su participación es especial pero marca su esperado regreso a la televisión.

Síguenos en