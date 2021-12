Así lucía Carmen Villalobos en Sin senos no hay paraíso hace 13 años

En 2008, Carmen Villalobos consiguió el papel que le cambiaría la vida y le daría fama internacional como actriz al interpretar a Catalina Santana en “Sin senos no hay paraíso”, serie en la que tenía un look bastante diferente al que presume hoy en día.

La actriz colombiana contaba con 25 años cuando se quedó con el protagónico de la exitosa producción de Telemundo y así lucía hace 13 años, cuando por primera vez se metió en la piel de Catalina Santana, personaje por el cual muchos de sus fans la reconocen hasta la fecha.

En “Sin senos no hay paraíso”, Carmen Villalobos demostró no sólo su impactante belleza, sino también su talento para interpretar a una mujer de carácter que se impuso a todas las vicisitudes y así lucía hace 13 años la actriz colombiana, muy diferente al estilo que tiene ahora.

Lee también: Los canales de Disney dejan de estar disponibles en YouTube TV en EU

Actualmente, los seguidores de Carmen Villalobos que la conocieron después de “Sin senos no hay paraíso” no la pueden imaginar con un look distinto, pues actualmente tiene el cabello corto y rubio y se ve muy diferente a como estaba en 2008, cuando fue Catalina Santana por primera vez.

En redes sociales se pueden encontrar imágenes de la actriz barranquillera con el cabello largo, negro y peinado con raya del lado, luciendo su piel bronceada con un maquillaje más bien discreto y su juventud saliendo por los poros.

Lee también: En portada de revista, Carmen Villalobos se luce con vestido de cristales

Con 25 años, Carmen Villalobos tuvo la oportunidad de su vida y no la desaprovechó, pues además de su belleza, que atrapó desde el primer minuto a los televidentes, demostró un gran talento, amarrando un par de series derivadas de “Sin senos no hay paraíso”: “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”.

El personaje de Catalina Santana era muy sexy, por lo que era común que Carmen Villalobos utilizara ropa entallada y blusas cortas, dejando ver sus encantos y presumiendo sus curvas con sus outfits, pues así lo requería su papel y ella lo ejecutó muy bien.

Esta imagen de la actriz colombiana quedó muy en la mente y corazón de sus admiradores, quienes, cuando Carmen Villalobos tuvo que cortarse el pelo para otras producciones, inmediatamente saltaron y le pidieron que regresara al largo y negro, tal y como lucía en la serie de Telemundo.

Sin embargo, la actriz siempre ha sostenido que sus looks los determinan los personajes que interpretará en sus nuevos proyectos y actualmente luce el cabello corto y teñido de rubio, en una tendencia que decidió seguir después de encarnar a su primera villana en el remake de “Café con aroma de mujer”. ¿Tú cómo la prefieres?

Síguenos en