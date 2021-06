Así lucía Carmen Villalobos cuando inició su carrera en la televisión

Carmen Villalobos es hoy una de las actrices más reconocidas y bellas del medio artístico internacional. Con 22 años de carrera artística, la colombiana se ha consagrado como una de las favoritas del público latino gracias a sus personajes en las series de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”, “El Señor de los Cielos” y actualmente en “Café con aroma de mujer”.

Pero como todos, la originaria de Barranquilla tuvo un inicio y cuando inició su carrera en la televisión el look que tenía era muy distinto al que hoy presume. Fue en el ya lejano 1999 cuando tuvo la oportunidad de aparecer en el programa de corte infantil “Club 10”, transmitido por Caracol Televisión.

Este fue el debut de la actriz en la TV e interpretaba a Abi y quizá pocos recuerdan que así lucía Carmen Villalobos a los 18 años y cómo ha cambiado desde entonces a la fecha, pues hoy por hoy es una de las histrionisas más cotizadas por su talento, belleza y clase, que la ha llevado a tener más de 17 millones de seguidores en Instagram.

Carmen Villalobos abrió el baúl de los recuerdos y compartió en la aplicación de la camarita una imagen en la que aparece en el programa “Club 10” luciendo como una jovencita de cabello largo y trenzas, con un look juvenil y al lado de sus amigos botargas.

La imagen de la villana de “Café con aroma de mujer” era muy distinta a la de ahora pues para empezar hay 21 años de diferencia entre la joven que hacía su debut en la barra infantil de Caracol Televisión y la que ahora es una de las actrices más cotizadas de Telemundo, y ella lo sabe, por lo que mostró un dejo de nostalgia en su publicación en Instagram.

“#TBT Me encontré esta foto de lo primero que hice en televisión... El programa se llama #Club10 del canal Caracol en Colombia... Con mis amados amigos #Dino #merymoon y #Aureliocheveronni jajajajajjaja!!! Qué buenos recuerdos (sic)”, escribió la esposa de Sebastián Caicedo y sí hubo quienes la recordaron perfectamente.

“Hermosa Carmen, yo crecí con ellos, los amo, y a Dino con su lindo teterito”, “Yo me acuerdo, tú eras amarilla... ¡¡¡Lo sabía!!!”, “¿¿Lo primero que hiciste en tv?? OMG! ¡Cómo has crecido! Yo crecí viendo esto, increíble, ¡mira hasta dónde has llegado!”, “¡Qué linda! Recién salida del colegio, tal como te recordamos”, “No has cambiado nada”, fueron algunos de los comentarios”.

Posterior a “Club 10”, a Carmen Villalobos le llegó la oportunidad debutar en una telenovela y lo hizo en el melodrama producido por RCN “Amor a la plancha”, donde interpretó el papel de Ernestina Pulido, quien es una trabajadora doméstica que se enamora de un imposible: la ex pareja de su patrona.

Ahora, la carrera de la actriz colombiana ha despegado tanto que ha dado el gusto de interpretar a una villana por primera vez en el remake de la telenovela “Café con aroma de mujer”, en el que da vida a Lucía Sanclemente, quien busca a toda costa recuperar el amor del galán, interpretado por William Levy.