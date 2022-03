Así luce Marjorie de Sousa dando el pizarrazo oficial de Amores Que Engañan, su nueva serie

Tras darse a conocer el nuevo proyecto que se suma a la trayectoria de la actriz Marjorie de Sousa, las primeras imágenes del detrás de cámaras y fotografías junto al actor Carlos Ponce, ya empiezan a circular en las redes sociales y así luce la venezolana dando el pizarrazo oficial de "Amores Que Engañan", su nueva serie.

La empresa que se está encargando de la realización de "Amores Que Engañan", compartió a través de sus historias de su perfil de Instagram, una primera foto en la que Marjorie de Sousa luce dando el pizarrazo o claquetazo oficial de la nueva serie.

"MARJORIE DE SOUSA DICE A #AMORESQUEENGAÑAN", se lee seguido de una pizarra como parte del arranque de la nueva serie en la que participará la venezolana al lado del actor puertorriqueño Carlos Ponce en un primer proyecto juntos.

En tanto, "Amores Que Engañan" está siendo producida en conjunto Yahayra Films para el canal de televisión Life Time. La producción promete dar mucho para el púbico que gusta de ver series, pues en su cuenta de Instagram, la productora reveló que además de Marjorie de Sousa y Carlos Ponce, la serie contó con un gran elenco en la primera parte:

"En la primera mitad del rodaje de nuestra Serie 'Amores que Engañan' nos acompañaron grandes talentos:

Erika de la Rosa, Gabriel Porras, Mark Tacher, Sofía Sylwin, Leonardo Daniel, Ivonne Montero, Pepe Gámez,

Verónica Montes, Nacho Casano, Grettel Valdez, Christian Vázquez, Aylin Mujica, Héctor Suárez Gomís y Anna Cepinska".

Y complementó: "Gracias a nuestro equipo, managers y actores. ¡Muy pendiente para las sorpresas que vienen en la próxima mitad del rodaje!! ¡Yes! ¿Quién no ha vivido un Amor que Engaña? Muy pronto por el Canal Lifetime".

Mientras tanto, Marjorie de Sousa no sólo demostrará su talento una vez más en la pantalla chica debutando en un canal de televisión en el que nunca había participado, sino que además presume su belleza al por mayor luciendo un par de leggings de cuero, blusa animal print en versión leopardo y un saco tipo blazer encima.

Al momento, no se saben más datos de la producción pero es muy probable que pronto se den a conocer más detalles, así como la fecha de estreno.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!