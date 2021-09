Así luce Jaime Camil como Vicente Fernández en serie biográfica

En medio de la preocupación que vive la familia y fieles admiradores de Vicente Fernández, el actor mexicano Jaime Camil reveló en sus redes sociales que dará vida al "Charro de Huentitán" en la bioserie que realizará se estrenará en Netflix y tendrá locaciones en Estados Unidos y México.

Fue a trevés de Twitter que Jaime Camil confirmó el hecho y aseguró que, para él, Vicente Fernández es "el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana".

"Interpretar a Vicente (Fernández) me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio".

Además, el famoso presentó imágenes caracterizado de Vicente Fernández, con un traje de charro y sombrero, así como con bigote. Caracol Televisión realizará una bioserie sobre Vicente Fernández, que cuenta con el aval de la familia y con el del cantante.



La serie abarcará desde la infancia del cantante, en Jalisco, hasta la cumbre de su éxito, se adelantó. En total tendrá 36 episodios. Como era de esperarse la noticia de que Jaime Camil le dará vida a Chente causó todo un revuelo en las redes sociales.

"Me encanta!! Sos groso Camil!! Saludos"," Guapísimo te ves super bien", "Nadie lo podría haber hecho mejor que tú felicidades Jaimeee", " Creo que será un gran reto pero también creo que lo harás muy", "Esto será un éxito más en tu grandiosa carrera te amamo", "¡¡¡Felicidades!!! te ves idéntico", son algunos de los comentarios.





Vicente Fernández sigue hospitalizado por el Síndrome de Guillián-Barré que padece desde principios de agosto. El intérprete de "La Ley del Monte" acudió a un hospital de Guadalajara por una caída. Ahí se le detectó el síndrome, que no tiene cura pero puede tratarse.

Fernández está consciente, aunque necesita ayuda para respirar. Su condición se mantiene estable y está en un programa de rehabilitación física.

