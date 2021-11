Luego de interpretar a la primera villana de su trayectoria con Lucía Sanclemente en “Café con aroma de mujer”, Carmen Villalobos buscó otro proyecto que le significara un reto y lo encontró con “Escuela Imparables”, reality de show de E! Entertainment.

La actriz colombiana hará su debut como conductora de TV con este programa, el cual se estrenará el próximo 8 de noviembre por la señal de E! y así luce Carmen Villalobos en el primer avance del programa, que fue dado a conocer mediante redes sociales.

“Escuela Imparables” es un reality show en el que 12 mujeres emprendedoras obtendrán las herramientas para triunfar y Carmen Villalobos será la famosa encargada de llevar la conducción, en uno de los retos más grandes que ha tenido en su carrera.

Desde que dio a conocer que se encontraba trabajando en este proyecto, Carmen Villalobos se mostró muy emocionada pues el reality show, que fue grabado en la Ciudad de México, pretende empoderar a las mujeres y ese fue el gancho que sedujo a la colombiana.

Salvo algunas participaciones en la conducción de algunas entregas de premios y eventos, la originaria de Barranquilla no había llevado nunca la responsabilidad total de u programa de televisión, como sí la tiene ahora con “Escuela Imparables” y demostró su emoción desde su cuenta oficial de Instagram.

“A través de mi carrera he podido interpretar mujeres fuertes, decididas y que ayudan a las demás. Como debe ser. Por eso cuando E! Entertainment me invitó a ser la anfitriona de su 'Escuela Imparables', ¡acepté enseguida! Los que me conocen saben que me llena de satisfacción defender y aportar al empoderamiento femenino como pueda, y eso es justo lo que hacemos en este proyecto televisivo”, escribió Carmen Villalobos.

“12 emprendedoras de diferentes países latinoamericanos recibirán la formación y estrategias necesarias para transformar sus ideas en un negocio exitoso. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora acompañar a estas guerreras en una competencia donde todas (y todos) aprenderemos a aprovechar nuestro potencial y hacer nuestros sueños realidad. Así que mi gente linda, ¡no se pierdan este 8 de noviembre el gran estreno de 'Escuela Imparables', solo por @eonlinelatino! Los espero”, agregó.

En el clip que compartió, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” dio un breve vistazo de cómo lucirá en el reality, con un vestido negro con detalles dorados al frente, el cabello peinado hacía atrás y un llamativo maquillaje.

También se observó a las 12 participantes de la primera temporada de “Escuela Imparables” y algunas de las actividades que tendrán mientras van en busca de nuevos conocimientos y, por supuesto, del triunfo.

