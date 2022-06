Así logró Pepe Aguilar impactar a Verónica Castro en ‘Mala noche… ¡No!’

Como presentadora de televisión, Verónica Castro demostró ser de las mejores pues su simpatía y su carisma siempre hicieron sentir en confianza a sus invitados, logrando hacer entrevistas memorables a varios famosos y famosas del medio del espectáculo latino.

En la década de 1980, la protagonista de “Los ricos también lloran” condujo el programa “Mala noche… ¡No!”, un Late Night Show que tuvo bastante éxito y en el que recibió a decenas de artistas, y entre ellos destacó cuando la Dinastía Aguilar visitó el foro.

En aquel entonces acudieron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, acompañados por sus hijos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, quien logró impactar a Verónica Castro por un detalle al que la “Chaparrita de oro” hizo alusión durante todo el programa.

Hay que recordar que usualmente era la actriz y cantante quien solía impresionar a sus invitados con su espectacular belleza, provocando que varios le coquetearan en vivo, incluidos galanes como Chayanne y Luis Miguel, pero en esta ocasión, ella fue la que se quedó sin palabras.

¿Qué le llamó la atención?

A finales de la década de 1980, Pepe Aguilar rondaba los 20 años cuando visitó junto con sus padres “Mala noche… ¡No!” y su carrera comenzaba a despegar, tanto en la música como en la actuación, pero al parecer, la “Vero” nunca se lo había topado de frente.

Fiel a su estilo transparente de decir las cosas, la protagonista de “Rosa salvaje” quedó impactada por la estatura del cantante, quien le sacaba varios centímetros de diferencia, y no pudo evitar mencionarlo durante la transmisión del programa.

“Queremos verlo mejorcito, no se levanta, se desdobla, no, no, no, son muchos, muchos metros, yo ni me quiero parar a su lado, porque creo que desaparezco, le llegaría a la cintura”, mencionó la actriz durante la charla.

Verónica Castro no se aguantó las ganas de pararse al lado de Pepe Aguilar y en pleno foro se quitó los tacones para medir hasta dónde le llegaba al intérprete y el momento se hizo épico pues, efectivamente, la “Chaparrita de oro” prácticamente quedaba a la altura de la cintura al padre de Ángela Aguilar.

La entrevista se convirtió en una de las mejores que le hicieron a la Dinastía Aguilar y la familia se sintió en confianza, al grado de reír con las ocurrencias de Verónica Castro cuando se refería a la estatura de Pepe Aguilar.

