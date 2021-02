Con su participación como la “Gober”, Marlene Favela Cautivó a los televidentes en la famosa serie de Telemundo, “El Señor de los Cielos”, fue un personaje entrañable que muchos recordarán por las diferentes apariciones en la segunda temporada y una de las parejas más sensuales de "Aurelio Casillas".

Marlene Favela, relata como llega a su vida “El Señor de los Cielos”, lo recuerda con mucho cariño al recordar sobre su personaje de “La Gober”, al que describe como entrañable.

“Les cuento que yo estaba haciendo una telenovela, en la ciudad de Miamí, que se llamaba “El Rostro de la Venganza”, era una telenovela increíble donde hacía mi primer personaje de una asesina en serie, una villana fuera de lo común, entonces cuando la cadena Telemundo me llama para este proyecto, me dicen que tienen otro proyecto en puerta que es la serie de “El Señor de los Cielos”, dijo Marlene Favela.

Así llegó de sensual Marlene Favela al Señor de los Cielos. Captura de serie

Lee también: Marlene Favela y Rafael Amaya dan rienda a la pasión en la tv

La actriz relata que Telemundo, tenía un lugar preparado para ella en el proyecto y al terminar las grabaciones de “El Rostro de la Venganza”, Victoria Nevárez la estaba esperando en “El Señor de los Cielos”.

“Terminando el proyecto me iba a hacer “El Señor de los Cielos”, en un personaje que se llamaba Ximena, que era el personaje de la esposa de "Aurelio Casillas", entonces yo empiezo a grabar el Rostro de la Venganza, y cuando estamos a dos meses de finalizar las grabaciones me dicen, oye, el proyecto de “El Señor de los Cielos”, se adelanta y no te va a dar tiempo de terminar "El Rostro de la venganza”, relató la protagonista de “Gata Salvaje”.

Marlene Favela, aseguró que para ella en ese momento fue muy complicado tener los dos personajes al mismo tiempo y dijo ser una lástima por que era un proyecto en el que ella había anhelado, siendo su primera serie y aún más interesante una narcoserie con un lenguaje distinto.

“Pero los ejecutivos de Telemundo, me llamó y me dijo oye, pero si te queremos en “El Señor de los Cielos”, entonces vamos a crear un personaje para la segunda temporada que te va a encantar y que también va a ser la pareja amorosa por que la esposa muere”, contó Favela.

Lee también: Marlene Favela, el sueño de muchos tras presumir cuerpazo

La actriz de Rubí, contó que la producción le dijo que el productor se pondría en comunicación con ella para enseñarle todos los detalles y le emocionara su personaje y confesó sentirse diferente de entrar a una serie que ya estaba comenzada.

“Me llaman y me dicen mira, este personaje es uno que llega a la vida de “El Señor de los Cielos”, y pues le remueve su universo no?, es un personaje blanco, un personaje virtuoso, dulce, pero una mujer con carácter”, siguió relatando Marlene.

La protagonista de “Contra Viento y Marea”, aceptó que a pesar de que la “Gober”, fue un personaje dulce, implicaba muchos retos a nivel actoral y confiesa que el escritor la enamora con este personaje y dijo que si aceptaba pero que no fuera un personaje largo por que ella tenía otros proyectos y tuvo que viajar a México, para iniciar las grabaciones de la serie.

“Me dicen, tienes pruebas de vestuario en los estudios Argos en México, ahí te van a probar, es una mujer sensual, por que tiene que conquistar a este hombre que está lleno de mujeres, y como les dije este era un personaje fuerte, por que para ser una gober, “La Gober” preciosa, para los que no hayan visto esta serie”.

“Mi personaje se llamaba Victoria, Victoria Nevárez, le apodaban la “Gober”, por que se lanza para la gobernatura del Estado de Jalisco”. Así fue como Marlene Favela, abrió su corazón y se tomó un tiempo para dar a conocer los detalles de su valiosa participación en el proyecto.