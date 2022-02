Así es como Edwin Luna y Kimberly Flores salvaron su matrimonio tras polémica

Edwin Luna y Kimberly Flores recurrieron a terapia para salvar su matrimonio, tras la crisis que enfrentaron cuando la guatemalteca participó en el reality La Casa de los Famosos, en donde se le relacionó sentimentalmente con el actor Roberto Romano, luego de que las cámaras los captaran muy cariñosos.

Aunque el líder de La Trakalosa de Monterrey no quiso culpar de su decisión al programa de Telemundo, donde se le vinculó a Kimberly con el actor, Edwin sí reconoció que esa experiencia les dio la madurez para ponerse en manos de dos especialistas.

"Seguimos en terapia", dijo Edwin "es un aprendizaje muy bonito. Te voy a decir una cosa, yo siempre dije que los psicólogos y psiquiatras eran para locos, pero empezamos a tomar terapia y no la hemos dejado. Vamos con psicóloga y psiquiatra los dos".

Lee también: En vestidito de luces, Cynthia Rodríguez presume silueta perfecta antes de caída

"Antes de ir al psiquiatra dijimos: Vayamos y veamos si realmente debemos estar juntos o no. Gracias a Dios tomamos la decisión de que sí". El intérprete del tema "Borracho de Amor", quien inauguró con su esposa Digital Media Strength, complejo que abarca sello discográfico, estudio de fotografía, casa productora de video y la casa editora Edy Traka, indicó que la terapia fue para recuperar su relación.

Sin embargo, también reconoció que se plantearon la idea de separarse. "Lo platicamos al decir que si después de la terapia nos damos cuenta que por alguna razón nuestra relación no puede fluir y gracias a Dios estamos juntos".

Edwin y Kimberly tienen tres años de casados y cinco de pareja, a pesar de los malos pronósticos que mucha gente les auguró.

Luna aguantó las duras críticas del público que lo tachó "de cornudo", al suponer una relación extramarital entre Kimberly y Roberto Romano en La Casa de los Famosos. "Me he parodiado yo solo, creo que la mejor manera para mí es verme de una parodia. No tomarlo tan apecho porque al final de cuentas nuestro medio así es. Estamos expuestos a todo eso. Para mí fue un capítulo de nuestra vida".

Lee también: En leggins de licra, Bárbara de Regil presume mejor retaguardia que la de Livia Brito

Al preguntarle qué consejo le daría a Christian Nodal, quien está en el centro de la polémica por la ruptura de su compromiso con Belinda, Edwin dijo que todo pasa. "Que le eche muchas ganas que al final de cuentas salimos de esto. El medio artístico es un aparador, va haber gente que le guste y gente que no. Al final hay que salir adelante".

Kimberly por su parte le recomendó a Belinda no leer los comentarios de las redes para que no le afecten. "En lo personal no me pongo a ver comentarios, no me engancho con la gente porque al final nunca vas a ganar. Simplemente vivir la vida".

Síguenos en