Así era Livia Brito antes de ser famosa en Televisa

Luego de que en el mes de julio, Livia Brito y su novio, Mariano, se vieran envueltos en un escándalo tras golpear al fotógrafo, Ernesto Zepeda, recientemente resurgieron en las redes sociales fotografías de cómo era físicamente la cubana antes de ser famosa. Como era de esperarse las reacciones de los usuarios ante el radical cambio no se hicieron esperar.

En la fotografía que circula en las redes sociales, en especial en Twitter se observa a la protagonista de Médicos, línea de vida, lucir brackets y un poco más llenita del rostro. La imagen ha dividido opiniones, sin embargo, la actriz está siendo duramente criticada. ‘’Así se veía Livia Brito antes de tanto dentista, cirugías y ejercicio’’, se lee en la descripción de la publicación del antes y después de Livia.

Aunado a la imágene que circula, el actor de Televisa, Salvador Zerboni, sorprendió al dar detalles del romance que vivió con la cubana durante una entrevista paara el programa Venga la Alegría en donde dejó a entrever que la actriz le robó. Zerbon desmintió el rumor de que Livia le robó dos carísimos relojes pero aseguró que algo faltó en su casa después de que terminaron el romance.

Livia Brito

"Ahí algo faltó, pero no te voy a decir qué, pero un reloj no, ya me pusiste nervioso, lo voy a buscar, no vaya a ser qué (no esté)", comentó durante la entrevista. Sin embargo no fue todo, ya que el galán de Televisa opinó sobre otra situación en otra historia en la que Livia Brito aparentemente se ha visto involucrada como amante de lo ajeno.

Resulta que la actriz está envuelta de robar a una mueblería una base de comedor, pues presuntamente la empresa se la había prestado y la actriz se negó a regresarla."Qué triste, le está lloviendo sobre mojado, esperemos que no siga cayendo... qué feo, eso es más real, son acusaciones en carne propia, no es así como que me inventaron, me difarmamaron, si en verdad lo hizo, qué pena porque le pagan muy bien", añadió.

Para finalizar la entrevista el actor descartó que la cubana tuviera cleptomanía, pues cree que ella está consciente de lo que hace. " " "Pues como que ser cleptomana y robarte un comedor y dónde te lo metes. Dónde chin... te lo metes, eso no es cleptomanía , la cleptomanía yo creo que no te das cuenta de lo que haces por eso es una enfermedad, osea que no estás consciente , pero pues, un comedor como no va a estar consciente", dijo.

Entre broma el actor le mandó un mensaje a Livia "por ahí tengo uno de sobra, si quieres te lo regalo", haciendo referencia al comedor. Ante las declaraciones de Zerboni, Livia Brito respondió a tarvés de Tik Tok cantando y bailando la canción de Yo no fui, interpretada por Pedro Fernández.

