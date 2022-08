Así de hermosa sorprendió Marjorie de Sousa a los finalistas de La Casa de los Famosos 2

Tras anunciar la actriz Marjorie de Sousa que sería quien sorprendiera a los últimos participantes de "La Casa de los Famosos" de Telemundo, fue ella misma quien presumió lo hermosa que lució tras pisar el foro de televisión, llevando el premio de 200 mil dólares que serán para el ganador o ganadora del reality show.

Marjorie de Sousa entró despampanante, vestida toda de negro y resaltando su belleza con los labios color rojo carmín, dejando maravillados a Salvador Zerboni, Nacho Casano, Toni Costa y por supuesto a Ivonne Montero, quienes son los cuatro famosos finalistas de "La Casa de los Famosos" en su segunda edición.

"Hola, hola... ¿cómo están familia? ¡tengo una misión especial! (...) ¡¿cómo están después de tanto tiempo encerrados?!, ¿esto es como una pecera, verdad?", se le escucha decir a la rubia venezolana, mientras saludó a cada uno de los famosos y además aprovechó para darle un abrazo muy especial de Nacho Casano, a quien dijo, que se lo mandaba Daniela Navarro, con quien hizo click dentro del reality.

"@marjodsousa is in da house y viene muy bien acompañada... ¡Estamos en la semana final de #LaCasaDeLosFamosos! Sigue todo el drama del último viernes de la temporada por Telemundo. #LCDLF2" escribió la cuenta de Instagram de Telemundo Realities, el viernes pasado, mientras daba una pequeña muestra de la participación de Marjorie de Sousa en la recta final de esta segunda temporada.

Y aunque muchos de los fanáticos del show televisivo no estuvieron de acuerdo en que fuera ella quien tuviera la encomienda de llevarles el premio, ya que aseguraron que quien debía haber sido la responsable es Alicia Machado, por haber sido la ganadora de la primera temporada, lo cierto es que la venezolana deslumbró con su belleza a los famosos y a muchos más fanáticos de esta réplica de "Big Brother" de Televisa.

Y en tanto, Marjorie de Sousa no desaprovechó la oportunidad de presumirse a través de su cuenta de Instagram, lo hermosa que lució en La Casa de los Famosos 2. Por principio de cuentas, la famosa de 42 años utilizó un palazzo negro con corsé strapless de singular escote y zapatillas cerradas de tacón de aguja, todo en color negro, así como su cabellera rubia y ondulada, que será el elemento principal con el que dará vida a Cayetana Carrá, su nueva villana en la telenovela "El Conde: Amor y Honor" (2023).

La ex del actor argentino Julián Gil, describió en su primer publicación: "A todo lo que hagas dedícale todaaaa la intención de amor, abundancia, seguridad, claridad, foco, prosperidad, calidad, éxito infinito. Sientes que esto que estás haciendo te incomoda ???... muy biennnn saliste de tu zona de confort, estás dando pasos para tu más alto bien. #sinrendirte #vivelavidaalmáximo #lacasadelosfamosos2 #mds #marjoriedesousa se les quiere bonito, gracias mi querida @denisedelpino @benditoclosetstyle @closetdecamelia @telemundo @telemundoseries", dando cuenta de que hasta por más pequeña que sea una participación en un proyecto, se le debe dedicar el 100%.

La villana de telenovelas también aprovechó para hacer de las suyas dentro de la casa ¡y hasta pastel de chocolate comió!, así lo contó en su último post de Instagram:

"Que divertido fue estar ayer en #lacasadelosfamosos2 compartiendo con los finalistas y por supuesto no podía perder la oportunidad de hacer algunas travesuras. Gracias por permitirme entrar a la casa con el gran premio #200mildolares y pronto sabremos quién es el ganador... mucha suerte a todos @telemundo

@telemundorealities @palomeragroup @mediaconceptspr @benditoclosetstyle #lacasadelosfamosos2 #telemundo #mds #lagranfinal #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte" escribió en su segunda publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!