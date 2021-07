Aseguran que Vanessa Claudio renunció a Suelta la Sopa ¡Ya está harta!

Cansada de la mala actitud de algunos de sus compañeros hacia ella, aseguran que Vanessa Claudio renunció al programa “Suelta la Sopa” el pasado viernes, pues ya no pudo soportar más el ambiente tóxico que se vive en esa producción.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani informó en exclusiva durante el programa “Chisme No Like” que la presentadora de televisión habría hablado con los altos ejecutivos de Telemundo para solicitar que la cambiarán de proyecto pues ¡ya está harta! del ambiente que se vive entre sus compañeros de “Suelta la Sopa”.

No obstante, Vanessa Claudio no tuvo éxito con su petición y es por ello que habría tomado la decisión de renunciar al programa, aseguró Javier Ceriani, quien señaló que la conductora de TV habría notificado su salida el viernes pasado, y si no lo ha hecho, lo hará a más tardar el lunes.

“Harta, cansada, aburrida de lo que es esa jaula que hace la productora High Hill de ‘Suelta la Sopa’, una especie de caja de cristal donde nadie es feliz y nadie es sincero, todos son hipócritas porque entre ellos mismos se critican… Señoras y señores, en horas, en minutos, estaría, si no lo hizo ya, por renunciar Vanessa Claudio”, dijo Javier Ceriani.

El conductor de “Chisme No Like” agregó que la presentadora de televisión habría hablado antes con los directivos de Telemundo para pedirles que la cambiaran de programa y no tuvo suerte: “Ellos le dijeron ‘no, mamita, arréglate con High Hill y Suelta la Sopa’, aseguró.

Ante esta situación, según Javier Ceriani, Vanessa Claudio vio las opciones que tenía y las ofertas de trabajo que se le presentaron y decidió renunciar a Telemundo y a “Suelta la Sopa” para probar suerte en otros lares, pues ya estaba harta del programa.

“Se decidió por la más loca y la más lejana con tal de no seguir ahí. (…) Vanessa Claudio renunciaría a ‘Suelta la Sopa’ para irse a Turquía para una telenovela, pero primero le preguntó a Telemundo, para irte a Turquía tienes que estar muy harto”, continuó el periodista y fue secundado por Elisa Beristain, conductora de “Chisme No Like”.

“Ella ya está harta de que toda la atención la tiene Aylín Mujica, quien es la preferida de una de los productores, que todas las cosas que suceden le dan la razón, la tiene cansada”, dijo la compañera de Javier Ceriani durante el programa que se transmite por YouTube.

Hasta el momento, ni Vanessa Claudio, ni Telemundo, ni “Suelta la Sopa”, han confirmado la noticia de la salida de la conductora de televisión del programa, pues la supuesta renuncia se había dado este viernes y el lunes ya no aparecería en la emisión, lo cual respondería a las incógnitas que existen en este momento.

