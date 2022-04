Aseguran que Lolita Cortés regresa a La Academia para su 20 aniversario

Uno de los grandes proyectos por el que apuesta TV Azteca para este 2022 es la edición del 20 aniversario de La Academia, reality show que marcó un precedente en la televisión mexicana y que para celebrar sus dos décadas tendrá una edición especial que podría contar con Lolita Cortés.

La llamada “Juez de hierro” regresaría a tomar su lugar en la mesa de críticos para La Academia 20 años, o al menos eso es lo que aseguran diversas cuentas dedicadas al mundo de la farándula en redes sociales, que dan por un hecho su presencia.

Lo único cierto es que TV Azteca sí está preparando una edición muy especial para el 20 aniversario de La Academia, por lo que podían buscar al panel de jueces más polémico para la emisión de este año, y sin duda, Lolita Cortés no podría faltar en esta lista, aunque hasta el momento no hay nada oficial.

Lee también: Lolita Cortés y sus problemas por ser bisexual: “mi hermana y mi madre no me quisieron volver a ver”

El reality show de canto en su nueva edición está programado para estrenarse a mediados del presente año por la señal de Azteca Uno, siguiendo el formato que ha tenido desde su creación en 2002, con shows en vivo los domingos y programas especiales para seguir las incidencias de los alumnos desde la casa donde permanecerán concentrados.

Los casting ya comenzaron pero los participantes no serán los únicos importantes para este programa, pues la producción estaría buscando reunir a los personajes más relevantes y polémicos que han pasado por La Academia, entre ellos, Lolita Cortés.

En Twitter, la cuenta de La Comadrita, especializada en temas de la farándula y que ha dado algunas primicias, aseguró que “Lolita Cortés regresa al famoso reality de cantó La Academia 20 años”, y esta información fue compartida por otras cuentas del mismo tono.

“Les podemos confirmar que, Lolita Cortés ha entrado en negociaciones con TV Azteca para ser juez en la academia, que celebrará sus 20 años. Gran estreno en junio por Azteca Uno”, tuiteó a su vez la cuenta Más noticias.

Lee también: Dariana Romo revela cómo se porta Lolita Cortés de abuela, ¿será estricta?

Malos tratos frenarían negociación

En unas declaraciones recientes, Lolita Cortés reveló que cuando participó en La Academia fue víctima de malos tratos por parte de personas de la producción, por lo que si regresa tendría que negociar muy bien y llegar a un acuerdo, pues no permitiría más este tipo de situaciones.

“Si llegara a una forma de trabajar con ellos había muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continúa ahí y que han sido un tumor. No soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años”, declaró la actriz y cantante en una entrevista con Javier Poza.

Lolita Cortés regresa al Famoso Reality de canto #LaAcademia20Años. pic.twitter.com/7CfTfmR1Wx — ���� ������������������ (@LaComadritaOf2) April 8, 2022





Síguenos en