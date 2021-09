Aseguran que Edwin Luna le pidió el divorcio a Kimberly Flores y la sacó de La casa de los Famosos

Luego de Kimbrely Flores fuera severamente criticada en las redes sociales por su compartimiento con algunos compañeros, especialmente con el actor Roberto Romano, a quien se le ha relacionado sentimentalmente con Alicia Machado, la influencer abandonó La casa de los Famosos debido a que Edwin Luna le habría pedido el divorcio.

Según versiones de los usuarios de las redes sociales Kimberly Flores le estaba poniendo los cuernos a Edwin Luna, rumores que pusieron a pensar al vocalista de La Trakalosa de Monterrey, motivo por el que solicitó a la producción de La casa de los Famosos hablar con la modelo guatemalteca y pedirle el divorcio.

Ante la solicitud de Edwin Luna, Kimberly Flores había salido repentinamente del reality de acuerdo a las declaraciones de Verónica Montes, quien dijo al resto de los compañeros que el cantante le había solicitado el divorcio a Kimberly por lo que ella se negó y prefirió abandonar el programa para solucionar los problemas con su esposo.

Mientras que en el episodio de La Casa de Los Famosos, la producción anunció que la influencer se retiraba del programa debido a problemas personales. "Debido a una situación personal Kimberly se ha ido de La casa de los famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver", expresó la producción.

Cabe señalar que la decisión de Kimberly Flores de abandonar el reality surge luego de que en los primeros episodios del programa se le viera muy cariñosa con el actor Roberto Romano, desatando toda una controversia, pues hasta su compañera Alicia Machado le reclamó por dejarse ver en lencería dentro de la casa.

"Nada más agarra, cocina sus huevos, con los pezones al aire y después no quiere que la gente hable. Si es señora, que se comporte como tal", dijo la ex Miss Universo, quien a su vez se tomó la libertad de mostrarele a Roberto un pezón: "Yo sí porque no tengo perro que me ladre".

Pero no fue todo, ya que Machado también aseguró que una mujer casada no tenía actitudes como las de Kimberly Flores: "Trae las pantaletas para que todos los machos se las vean. Una señora casada no anda mostándole las tetas a todos los compañeros. Jamás la he visto decir 'yo lavo los platos', no recoge una sola cosa", indicó.

Se rumora que estás acciones de la modelo guatemalteca habrían enfadado a Edwin Luna por lo que el cantante acudió a La casa de los Famosos para sacar a Kimberly Flores de ahí.

Como era de esperarse la salida de Kimberly Flores de La casa de los Famosos ha sido toda una controversia en las redes sociales. “Edwin llegó en su caballo blanco , con los cuernos por delante por su amada doncella tanga fácil”, “Hay una línea de respeto que no se debe cruzar”, “Creo q Edwin vio lo coqueta q era Kim con Roberto”, “Ahora si me dio tristeza Edwin que pena q vergonzoso q necesidad q me saquen”, “ Pobre Edwin luna esque ya era la burla de todo México”, son algunas de las reacciones en internet.

