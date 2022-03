Arrasa rating bioserie de Vicente Fernández en su estreno tras revivir marcado hecho

Luego de tratar de frenar el estreno de la bioserie del cantante Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" con supuestas demandas hacia la televisora responsable y "mala voluntad" hacia Pablo Montero -el protagonista- , lo único que han conseguido es que la producción haya sido todo un boom en su estreno, tras revivir un marcado y catastrófico hecho en la vida del cantante.

Y es que como dijeran muchos, por morbo o por curiosidad o simplemente por ser fanáticos de la historia de vida del llamado 'Charro de Huentitán', de su música o de los actores que participan en el melodrama, lo cierto es que muchos mexicanos estuvieron pegados al televisor la noche del lunes en el estreno de la producción liderada por Juan Osorio.

En su primer episodio, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", producida para Televisa Univisión, arrancó abordando uno de los temas más controvertidos de la familia Fernández como fue el secuestro de Vicente Fernández Jr. -personaje encarnado por Luis Iván Arana-, cuando estaba casado con Sissi y ya tenía a sus cuatro hijos.

Lo que por supuesto atrapó la atención del público televidente, tras revivir el triste episodio en la vida de la dinastía Fernández, propiciado por una banda de secuestradores apodados "Los Mocha Dedos", que "levantaron" a Vicente Fernández Jr. mientras iba de camino al rancho Los Tres Potrillos.

El primero de diez episodios empezó con la entrevista de Dalia (Angélica Aragón) -la periodista que sacó de su zona de confort a Vicente Fernández en su etapa final- tras comenzar la plática, pidiéndole que le contara sobre el secuestro de su primer hijo.

Fue un 20 de mayo de 1988, cuando ocurrió el secuestro de Vicente Fernández Jr. (quien también estuvo casado con la periodista Mara Patricia Castañeda); no obstante, la actual serie mostró la realidad más cruda que vivió el también cantante durante 121 días que estuvo privado de su libertad.

Pues además de haber sido golpeado, ultrajado, subestimado por sus secuestradores, quienes le hicieron saber que no valía nada para su familia por no querer pagar los 5 millones de pesos que le pedían por su rescate, la banda de criminales presionó a los Fernández doblando la cantidad a 10 millones, cobrando finalmente 3.2 millones de dólares por su rescate pero dejando al hijo mayor de 'El Charro de Huentitán' sin dos de sus dedos -el anular y el meñique de la mano izquierda-, que además fueron entregados a Vicente Fernández en una caja a manera de presión.

Esto, luego de que unos empleados del rancho declararon a distintos medios de comunicación que Vicente Fernández se había encargado de las negociaciones para salvar a su hijo y de que Alejandro Fernández 'El Potrillo' (Emilio Osorio) consiguiera los primeros 5 millones para su rescate.

Pero lo que también dejó ver la serie es que posiblemente su hermano Gerardo (Jesús More) fue quien estuvo involucrado con el secuestro de su hermano mayor, luego de que éste estuviera vinculado con un famoso narcotraficante del cartel de Sinaloa -de acuerdo al libro de la periodista Olga Wornat.; incluso el comandante Francisco Manjarrez (César Évora), también "frenó" el rescate para llevarse parte de la fortuna.

Y otro hecho que levantó la consternación y admiración al mismo tiempo por el 'Charro de Huentitán', es que tras haber recibido una primera llamada de los secuestradores quienes le dijeron que tenían a su hijo, éste decidió callar y presentarse en su concierto de Morelia, Michoacán (México) que ya tenía programado; por lo que en un principio, nadie se enteró.

Para descubrir más de la vida de Vicente Fernández, no te pierdas "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

