Armando Hernández de Amarte Duele revela que le pagaron 35 años por la película.

A 20 años del éxito estreno de la película mexicana Amarte Duele, protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña, cinta en la que también participó el actor Armando Hernández, quien dio vida al personaje de Genaro, íntimo amigo del protagonista, el famoso reveló cuánto fue lo que le pagaron por la película.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que el actor de cine y televisión recordó cómo fue su experiencia y participación en dicha película en la que se habló del amor entre jóvenes de dos clases sociales diferentes. Armando Hernández comenzó platicando que la oportunidad de ser parte del elenco Amarte Duele llegó sin buscarla pero finalmente le dejó una gran satisfacción gracias a que compartió escenarios con su amigo Luis Fernando Peña.

“Luis Fernando y yo éramos muy compas y él me ayudo muchísimo. Además de que cumplimos años el mismo día y el mismo mes. Andábamos en la micro y en el metro, vivíamos por la zona.” recordó el actor, previo a revelar la cantidad que le pagaron por hacer el papel de Genaro en la película.

“Fernando Sariñana le presentó el proyecto a Luis que se llamaba Romance en la plaza, pero mientras hablaba con él, me veía de reojo y me pasó un guion para ser Genaro. De la nada salí con un guion y yo no iba para nada. Nos regresamos en la combi como en la película. Me presenté al casting, conocí a los actores, ya ahí hicimos a los dos amigos (Ulises y Genaro) pero Luis y yo nos conocíamos mucho entonces nos eligieron de volada.” relató Armando Hernández.

El actor de Sentenciados también indicó que antes de pertenecer al elenco de Amarte Duele el trabajaba en una aerolínea, trabajo al que había insistido que lo contraran durante semanas y en donde le pagaban 900 pesos a la semana, sin embargo, una vez dentro de la película renunció a este trabajo.

“Ganaba 900 pesos a la semana. Cuando me dieron la chamba, me llegó Amarte Duele, me presentaron el sueldo y yo quedé impresionado", dijo el actor previo a revelar que le pagaron 35 mil pesos por ser parte de la exitosa película que marcó un antes y un después al cine mexicano.

"Me pagaron 35 mil pesos y renuncié en la aerolínea. Comenzamos a grabar en la plaza, no sabíamos lo que pasaría, éramos un grupo de amigos queriendo hacer cine y la película se volvió un exitazo", señaló el actor que ha participado a lo largo de su carrera en más de 25 películas, programas de televisión y telenovelas como Clase 406 y Rebelde.

