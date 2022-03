Ariana DeBose, mejor actriz de reparto en premios del Sindicato de Actores

La actriz hispana Ariana DeBose se ha hecho merecedora al premio a mejor actriz de reparto en la edición número 28 de los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés) gracias a su interpretación en la cinta "West Side Story".

Ariana DeBose, que hace el papel de Anita en “West Side Story” de Steven Spielberg, competía con Caitriona Balfe (“Belfast”), Cate Blanchett (“Nightmare Alley”), Kirsten Dunst (“The power of the dog”) y Ruth Negga (“Passing”) en la categoría de mejor intérprete secundaria de estos premios.

En la ceremonia de entrega celebrada este domingo de forma presencial en Los Ángeles (Estados Unidos), la también cantante y bailarina se mostró agradecida con sus compañeros de reparto y con el propio director Steven Spielberg.

Lee también: Javier Bardem y Ariana DeBose, nominados a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

La adaptación del famoso musical de 1957 que triunfó en la controvertida edición de los Globos de Oro 2022 le ha valido de igual forma esta noche a Ariana DeBose para conseguir el reconocimiento a mejor actriz de reparto.

Lee también: Ariana DeBose se estrena en SNL orgullosa de representar a los latinos

Los premios del Sindicato de Actores suelen ser un buen termómetro en la carrera hacia los Óscar, que este año también nominaron a Ariana DeBose en la categoría de mejor intérprete secundaria por "West Side Story".

Además, aunque con pocas posibilidades de hacerse con la estatuilla según la crítica, la cinta está igualmente en la terna de las diez nominadas a mejor película para los Óscar.

Por su parte, Steven Spielberg se postula con esta producción al reconocimiento a mejor director en los galardones de la Academia de Hollywood.

Habrá que esperar hasta la cita del próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles para saber si también los Óscar reconocen individual o conjuntamente el talento de la hispana Ariana Debose o de la producción dirigida por Steven Spielberg. EFE

Con información de CINE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Ariana DeBose

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!