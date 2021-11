A principios de año, Ariadne Díaz había sido la actriz elegida para protagonizar la serie de Telemundo “Malverde: El Santo Patrón“, en la que haría el papel de Isabel Aguilar, el gran amor de Jesús Malverde, y en esta producción alternaría con Fernando Colunga, sin embargo, cuando éste renunció a la producción, la actriz decidió tomar el mismo camino y ahora reveló cuál fue el verdadero motivo para hacerlo.

En una entrevista reciente, la protagonista de telenovelas de Televisa como “La malquerida” y “La mujer del vendaval” explicó cuál fue la razón que la llevó a renunciar a “Malverde: El Santo Patrón” y dejar pasar la oportunidad de estelarizar su primer proyecto con Telemundo, y sí, tuvo que ver con la salida de Fernando Colunga.

Ariadne Díaz fue muy sincera cuando señaló que la producción no supo darle respuesta sobre con quién trabajaría en la serie, por lo que la incertidumbre de estar en un proyecto que no sabía si iba a funcionar la llevó a tomar una decisión importante en su carrera.

Cuando Fernando Colunga renunció a la producción, la noticia generó incertidumbre en Ariadne Díaz, quien estaba confirmada como la protagonista femenina, sin embargo, hubo un momento en el que la producción no le pudo confirmar con quién iba a trabajar y eso fue algo que ella no estuvo dispuesta a soportar.

La actriz de “La doble vida de Estela carrillo” reconoció que la inseguridad de no saber quién iba a ser su pareja protagónica en “Malverde: El Santo Patrón” la llevó a decidir si se quedaba o se iba, y se inclinó hacia lo que le dictaba su razón.

“De repente nos dijeron que ya no estaba quien iba a estar, entonces yo no puedo empezar un proyecto así. A mí me dijeron ‘tienes llamado el lunes’ y yo, ‘muy bien pero ¿con quién?’, ‘pues en eso estamos, no te podemos decir’. Entonces dije ‘Pues no. Yo hace mucho no trabajo así’, o sea, hace muchos años yo dejé de trabajar así, en la incertidumbre”, sostuvo Ariadne Díaz.

La actriz señaló que no quería estar en un proyecto donde las cosas no fueran seguras, por lo que dejó clara su postura y decidió retirarse de la serie, siguiendo los pasos de Fernando Colunga, aunque en este sentido, el actor no ha hablado sobre su salida de “Malverde”.

“Esa es la situación, entonces yo dije yo no puedo andar con el alma en un hilo de si quién va a ser, si quién no va a ser y por eso tomé mi decisión”, agregó Ariadne Díaz, que desechó así los rumores que aseguraban que su renuncia se debía a que Pedro Fernández habría sido elegido como el protagonista, pues cuando se dio su salida, ella todavía no sabía quién llevaría el rol principal.

En lugar de Ariadne Díaz fue tomado por Carolina Miranda, que ganó muchos bonos después de su interpretación de Elisa Lazcano en “¿Quién mató a Sara?“, quien finalmente interpretó a Isabel Aguilar, haciendo pareja con Pedro Fernández y mostrando una gran química en la pantalla chica, aunque la protagonista de "Muchachitas como tú" no se arrepiente de su decisión.

