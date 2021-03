Ariadne Díaz confiesa si su renuncia a "Malverde" fue por salida de Fernando Colunga

Por primera vez luego de su renuncia al proyecto de “Malverde: El Santo Patrón”, Ariadne Díaz reconoció que su decisión sí fue impulsada por la salida del actor Fernando Colunga de la producción de Telemundo.

Mucho se había rumorado sobre si el abandono del proyecto por parte de la actriz de La Malquerida había sido originado porque Fernando Colunga ya no estaría en la serie pero no había nada oficial, ahora, Ariadne Díaz aclaró que efectivamente fue así, sin embargo, negó que otra razón haya sido porque el protagónico quedaría en manos de Pedro Fernández.

Fue en una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram que Ariadne Díaz habló sobre su salida de “Malverde: El Santo Patrón”, a pregunta expresa de sus seguidores, quienes aún no aceptan que la actriz haya dejado la producción.

“Porque en ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas, y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales, y entonces, cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, decidí bajarme también del barco, esa es la realidad”, comentó la protagonista de Muchachitas como tú.

Respecto del rumor que decía que la bella actriz renunció al momento de conocer quién entraría al quite por Fernando Colunga, ella lo negó en el video y señaló que en el instante de decir dejar la producción no sabía ni siquiera quién sería el actor elegido para el papel principal.

“En aquel momento no lo sabía y era todo como muy incierto, realmente esa fue la decisión. Me hubiera encantado entrar pero sí, estar en un proyecto con los ojos cerrados, de no saber quién va a ser tu compañero, sobre que no es sólo tu compañero protagonista, sino que es ‘el protagonista’ de un proyecto tan grande y que todo el peso recae sobre él”, agregó Ariadne Díaz.

La actriz indicó que cuando se dio la salida de Fernando Colunga dejó a todos con la incertidumbre de lo que pasaría y por ello determinó también decirle adiós al proyecto de Telemundo, aunque se tratara de una buena oportunidad para ella.

“Ante ello decidí no estar más, es algo que siempre me he prometido a mí misma, no estar en un proyecto en el que no me siento cómoda en muchos sentidos, pero uno de ellos es tener la información completa. Ojalá que estas palabras no sean malinterpretadas”, dijo la esposa de Marcus Ornellas.

Con ello, Ariadne Díaz zanjó los rumores sobre si su renuncia a “Malverde: El Santo Patrón” obedeció a que no quiso interactuar con Pedro Fernandez y confirmó que se debió a la salida de Fernando Colunga, lo cual dejó en incertidumbre al resto del elenco.