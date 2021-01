Arath de la Torre es el nuevo conductor del programa Hoy

El programa matutino de entretenimiento Hoy, le dio la bienvenida al actor y condutor, Arath de la Torre. Dentro de una enorme caja que Arath de la Torre sorprendió a los televidentes al aparecer en Hoy. Con un emotivo video, la producción del programa y los conductores le dieron la bienvenida al actor.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy, donde dieron a conocer que el misterioso conductor que los acompañaría cada mañana en las emisiones del programa. A quien entre gritos y aplausos le dieron una calurosa bienvenida, y acompañaron el video del gra momento.

" ¡Bienvenido a casa @arathdelatorre", así fue el momento en que descubrimos quién se encontraba detrás de la caja misteriosa. A partir de hoy nuestro querido @arathdelatorre se integra como nuestro conductor. La develación la hicieron los conductores del programa, quienes se mostraron emocionados al saber quen sería su nuevo compañero de trabajo, a quien le hablaban estando aún dentro de la caja y le preguntaban quién era, sin duda un momento inolvidable.

Arath de la Torre envió un caluroso agradecimiento para su productora al integrarse al proyecto: “Quiero agradecer profundamente a dos personas, la primera Magda Rodríguez, que me estuvo invitando continuamente, sé que ella impulsó muchísimo porque estuviera aquí, y a Alejandro Benítez y Andrea Rodríguez, el público... es un programa querido, han hecho cosas maravillosas”, dijo Arath de la Torre ante su llegada.

Tras la entrada de Arath de la Torre, la productora Andrea Rodríguez menciono que: “Una parte muy importante es la saneada que le dimos a nuestra casa; no es un cambio cien por ciento en la escenografía, pero sí hay ciertas variantes. Hicimos como un jardín en la parte de atrás, que funcionará como desayunador. Desaparecimos toda la parte de la biblioteca y la convertimos en una especie de patio, algo más verde, con un ventanal grande que se abre” dijo.

"También reacondicionamos la cocina para que los conductores puedan platicar ahí; esto lo hicimos porque en la pandemia la gente ha cambiado los hábitos y ha convertido el hogar en el espacio principal de los mexicanos” dijo la productora Andrea Rodríguez.

Rodríguez también señaló que la nueva canción del programa fue cambiada y que no había sido casualidad, ya que fue inspirada en su hermana Magda Rodríguez, quien falleció repentinamente el 01 de noviembre en su casa.

Recordemos que Arath de la Torre también fue víctima del virus de Covid-19 y esto fue lo que dijo al respecto: “Yo tuve Covid y afortunadamente fui asintomático… Lo primero que sentí cuando me lo dijeron era miedo a morirme, lo primero que pensé es ‘qué me va a pasar’. Porque no sabemos cómo va a reaccionar”, señaló.

"Solamente estuve cansado y se me perdió el olfato tres días, afortunadamente salí rápido, me hice estudio y salieron negativos”, continuó Arath de la Torre.