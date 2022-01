Aracely Arámbula será la pareja rebelde de Alex de la Madrid en La Rebelión de las Esposas

Tras la incertidumbre generada a sus fans por parte de la actriz Aracely Arámbula, quien desde hace unas semanas dejó ver que volvería a la televisión, hoy se sabe que "La Rebelión de las Esposas" será el nuevo proyecto televisivo en el que figure 'la Chule' con el que marca su regreso a la pantalla chica, en el que dará vida a una esposa rebelde, la del actor Alex de la Madrid en ficción.

Y para confirmar lo dicho, fue a través de sus historias de Instagram que Aracely Arámbula mostró las primeras imágenes junto a Alex de la Madrid, del que se espera, sea una prometedora producción en el que también actuarán famosas estrellas como Ana Serradilla o Daniela Vega.

Por la premura del proyecto, aún se desconoce la productora que ya está grabando "La Rebelión de las Esposas"; lo que ya ha sido revelado por Daniela Vega a través de su cuenta de Instagram, es que será un serie dirigida por Erik Peñafiel y llegará a las pantallas de 'todo mundo', lo que lleva a pensar que Aracely Arámbula estaría ocupando un lugar en Netflix, posiblemente.

Y fue el pasado lunes 17 de enero que 'la Chule', compartió un vídeo a través de sus historias de Instagram junto a Alex de la Madrid con quien hará pareja y serán una de las que protagonicen la tele serie.

"Miren AraFamilia, ¡miren con quién estoy! Ya por fin, les puedo presentar a mi marido" y tras presentar a la actriz Milleth Gómez, quien también será parte de la serie, Aracely le pide que diga algo a la cámara y advierte a los fans de 'la Chule' que vayan preparándose porque Aracely anda muy rebelde.

Por otro lado, Aracely pidió a sus seguidores que le digan si les gusta la pareja que hace con Alex de la Madrid o no... Por último fue la propia actriz quien dijo que vienen muchas sorpresas y advirtió que no se la pueden perder su más reciente proyecto.

En tanto, el también actor que dio vida al finado cantante José José 'El Príncipe de la Canción' que se estrenó en 2018 producida para Telemundo, viene de hacer la serie mexicana "Monarca 2" de Netflix, posteriormente la telenovela "Te Acuerdas de Mí" (2021), producida por Carmen Armendáriz para Televisa y por último, la serie española "La Templanza (2021)".

Por otro lado, ha sido el propio actor quien últimamente dio algunas pistas de su participación junto a Aracely Arámbula en un proyecto, debido a que en cada publicación de 'la Chule' en Instagram, reaccionaba con comentarios como "Esposa mía", pero ya no más incertidumbre, hoy se sabe que serán marido y mujer en la serie que juntos preparan, todo parece indicar que para este 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!