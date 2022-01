Aracely Arámbula se deja ver por los foros de tv; prepara nuevo proyecto

Después de una pausa de casi dos años en los melodramas, la actriz Aracely Arámbula se dejó ver por los foros de televisión y todo parece indicar que prepara nuevo proyecto; así lo dejó ver 'la Chule' a través de un vídeo en vivo en sus redes sociales.

Fue el pasado viernes, que Aracely Arámbula hizo un live (en vivo) a través de su cuenta de Instagram, en el que junto a su estilista (Jonhy), recorrió la instalaciones del foro 8 de Telemundo, donde grabó telenovelas como "La Patrona" (2013), "Los Miserables" (2014-2015)", "La Doña" (2016-2020) y hasta su participación en "El Señor de los Cielos" (2018).

No obstante, ante la nostalgia que le causó el hecho de pasearse por dichas instalaciones, la actriz oriunda de Chihuahua, México, pidió a sus fanáticos que adivinaran cuál sería su próximo proyecto, mismo que marcará su regreso a los foros de televisión, pues por ahora sólo los dejó en ascuas porque no reveló de qué se trata.

Incluso, para despistarlos, Aracely Arámbula también comentó sobre lo rápido que le ha crecido el cabello en mes y medio, tiempo que lleva con el look de castaña rubia. Y al mismo tiempo, leyó el deseo de sus fanáticos de por ejemplo, hacer la segunda parte de "La Patrona", telenovela en la que compartió créditos con la finada actriz Christian Bach y el cubano Jorge Luis Pila, momento en el que mostró su cariño por la actriz argentina y hasta dijo que ella les estaba enviando sus bendiciones desde el cielo.

Otros seguidores más de la también cantante, quienes la llamaron "señora" -situación por la que se puso a cantar un fragmento de la canción "No soy una señora" de la cantante María José-, también dijeron que les gustaría ver la tercera temporada de "La Doña".

Y aunque esta vez Aracely Arámbula dedicó tiempo para platicar a sus fans que ya se acerca un nuevo proyecto, no sería la primera ocasión de que revelara su siguiente proyecto, luego de que a través de sus historias de Instagram, enseñara unos libretos en su asiento del carro hace algunas semanas, aunque tampoco dejó claro de que era el giro de su proyecto.

Y mientras sólo envió besos a sus followers de Instagram, Aracely recogió los deseos de algunos de ellos por verla de nuevo brillar en televisión. "Te amo!!!!! Estoy super feliz y emocionada al 100000", "Me haces muy feliz, que emociooooón!!!!!!", "Que bonito es verte así de feliz, te amoooo", son algunos de los mensajes que recibió.

Pero también se leen: "Te ves hermosísima mi Ara, morimos por saber que sorpresita nos tienes preparada, todo lo que haces es éxito, te deseo todo lo mejor en este nuevo proyecto" y "El mejor de los éxitos para este nuevo proyecto, con muchas ganas de saber másss".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!